Метель и дождь соседствуют в Коми

Фото: Игорь Подобаев

На территории Коми 1 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь).

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в отдельных районах порывами до 14 м/с, на крайнем северо-востоке – ветер юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывами до 15-17 м/с, метель.

Температура ночью -4...+1, днем +2...+7, на крайнем северо-востоке ночью -7...-12, днем -2...-7°С.

В Сыктывкаре 1 апреля будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +5...+7°С., сообщает Коми ЦГМС.

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