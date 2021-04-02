Мокрый снег и дождь обещают в пятницу в Коми

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На территории Коми 2 апреля будет облачно с прояснениями. Выпадут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный, на крайнем северо-востоке – юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0...-5, днем +2...+7, на крайнем северо-востоке ночью -7...-12, днем +1...-4°С.

В Сыктывкаре 2 апреля ожидается облачно с прояснениями. Временами – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +5...+7°С, сообщает Коми ЦГМС.

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