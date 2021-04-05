Сыктывкарская «НИКА» завоевала серебро EWBL

Фото и видео: vk.com/basketkomi

Сыктывкарский баскетбольный клуб «НИКА» взял серебряную медаль Восточноевропейской женской баскетбольной лиги.

В решающем матче 4 апреля сыктывкарки в самой концовке уступили со счетом 60-70 хозяевам финального этапа – минскому «Горизонту». Впрочем, никогда еще российская команда не играла в финале EWBL, а для «НИКИ» это и вовсе первые медали серьезного уровня.

26 очков и 9 подборов оформила за матч Киара Лесли. 9+9 у Брианны Тернер, 8+8 у Александры Марченковой. Тернер и Марченкова, кстати, вошли в символическую пятерку «Финала четырех», сообщает БНК.

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