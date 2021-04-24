За сутки от коронавируса в Коми скончались 4 человека

Скончались от инфекции всего на данный момент 885 пациентов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обнародовали данные о коронавирусе на 24 апреля. В России 8 828 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 43 новых случая.

Сейчас в республике 43 037 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 885 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 41 825 человек (за сутки выздоровели 39 пациентов).

Напомним, в Сыктывкаре открыли пункт вакцинации от ковида, где можно привиться без предварительной записи и вне зависимости от места прописки. Он располагается в здании «Госаптека Республики Коми» по улице Ленина, 47. вход - с торца здания (напротив Колледжа искусств). Работает без выходных с 10:00 до 16:00.

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