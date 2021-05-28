В Коми зафиксировали новую смерть от коронавируса

На 29 мая в Коми подтвердили 44 080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 29 мая в Коми подтвердили 44 080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки число заболевших выросло на 35 пациентов. В регионе зафиксировано 1 летальный исход. Общее количество погибших в республике - 967 человек.

В минувшие сутки с выздоровлением было выписано 25 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 687 человек.

Напомним, с 27 мая по решения республиканского оперштаба в Коми возобновлено проведение рейдов по соблюдению масочного режима в местах торговли, общественного питания и транспорта.

Кстати, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» для детей завершат в ближайшие четыре месяца.

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