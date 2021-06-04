В Санкт-Петербурге обсудили проект по созданию в Воркуте Арктического медицинского кластера

Фото: rkomi.ru.

Глава Республики Коми Владимир Уйба, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Игорь Булатов и экономический блок республиканского правительства в рамках Петербургского Международного экономического форума провели переговоры с руководством акционерного общества «Газпромбанк» и инвестиционно-строительного холдинга «Группа «К1»».

Центральной темой обсуждения стал проект по созданию в Воркуте Арктического медицинского кластера как опорной практической платформы Научно-образовательного центра «Технологии здоровьесбережения населения Севера» (НОЦ «Экотех»), а также проблематика, связанная со строительством и реконструкцией объектов социальной инфраструктуры (в первую очередь, школ, детсадов, поликлиник и физкультурно-оздоровительных комплексов) на территории региона.

Фото: rkomi.ru.

Напомним, что заявка на создание НОЦ в Республике Коми была подана на рассмотрение в Минобрнауки Российской Федерации 27 мая. Она прошла первый этап рассмотрения и допущена к дальнейшей экспертизе в рамках конкурсного отбора третьей очереди НОЦ (первые 2 очереди проходили в 2019-2020 году).

Группа компаний «ФДВ» знает Республику Коми не понаслышке: специализированные подразделения компании «Нефтегазстандарт» в её составе уже много лет успешно работают на нужды нефтегазового сектора в Усинске и Ухте. Среди сильных компетенций компании — создание инфраструктуры месторождений нефтегазового сектора, капитальное строительство, реконструкция зданий и сооружений, строительство социально значимых объектов. С 2020 года группа «К1» активно участвует в проектах по созданию социальной и транспортной инфраструктуры, а также в сфере ЖКХ, в т.ч. с применением механизма государственно-частного партнёрства.

Фото: rkomi.ru.

КСТАТИ

Напомним, в феврале 2021 года Правительство Коми и Газпромбанк заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленное на развитие социально-экономического потенциала Республики Коми, формирование эффективных источников обеспечения социальной стабильности и повышения качества жизни населения Республики Коми.

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