Правительство Коми и Правительство Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба главы Коми.

Правительство Коми и Правительство Санкт-Петербурга подписали «Дорожную карту» реализации соглашения о сотрудничестве. План конкретных мероприятий подписали 4 июня глава республики Владимир Уйба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Дорожная карта» предусматривает мероприятия по торгово-экономическому, научно-техническому, социальному и культурному сотрудничеству в рамках соглашения между регионами от 3 сентября 2008 года. Срок реализации мероприятий – 2021-2024 годы.

Глава республики поблагодарил власти города на Неве за внимание, проявленное к северному региону, а также помощь в организации и проведении Дней Республики Коми, которые проходят в сейчас в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба главы Коми.

«Санкт-Петербург и Республику Коми связывают не формальные, а очень живые отношения. И для нас это важно, - подчеркнул Владимир Уйба. – Подписанием дорожной карты мы закладываем целые блоки направлений сотрудничества – в культуре, медицине, развитии IT-технологий. В этих и многих других сферах Санкт-Петербург является передовым регионом, сотрудничество с ним привнесёт много нового, полезного в нашу республику».

«У нас тесные связи с Республикой Коми, одним из самых крупных нефтегазовых регионов России. Петербургские заводы, вузы и НИИ занимаются научными исследованиями, производством оборудования и подготовкой кадров для этой отрасли. Перспективно также взаимодействие в металлургии и машиностроении. Петербургские предприятия готовы предложить коллегам из Коми высокотехнологичную продукцию», - заявил Александр Беглов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Санкт-Петербурге стартовали Дни Республики Коми (подробности)