Птица мира: житель Ухты три года дружит с голубем-инвалидом и кормит его вкусняшками

Владимир Иванович навещает своего пернатого друга каждый день. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Ухтинец Владимир Двоеглазов три года назад завел себе необычного друга. Им оказался голубь, обитающий в парке культуры и отдыха. Встречи добрых друзей невозможно наблюдать без умиления. Владимир рассказал «Комсомолке» историю удивительной верной дружбы.

— Иди сюда, иди скорей, иди ко мне, я тебе жратвы принёс! — Громкий лихой свист, и на вытянутую руку пенсионера послушно прилетает птица. — Ну как его не накормить!

Пенсионер Владимир Иванович живет совсем недалеко от ухтинского парка – на улице Чибьюской. Кормить пернатых он начал давно, а вот три года назад заметил одного, которому у кормушки места не было – более сильные сородичи нагло и дерзко отгоняли его от хлебных крошек. А сил отвоевать свою порцию у пернатого не было.

— Всё дело в том, что красивый двухцветный голубь попал в какую-то ловушку, лишившись одной лапки, — рассказывает Владимир Иванович.

Как только голубь слышит голос своего кормильца, тут же прилетает полакомиться. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Чтобы птицу не объедали остальные, ухтинец начал кормить его отдельно. Так и началась их дружба – теперь голубь как только слышит звучный свист своего кормильца, так и сразу прилетает из парка, чтобы полакомиться заранее заготовленными специально для него вкусняшками.

— Да не бойся ты, мой хороший! — улыбается пенсионер, когда птица начинает пугаться шумных детей или проезжающих мимо велосипедистов. Дивная парочка любит подолгу гулять солнечными днями на радость ухтинцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бубик учится ходить на трех лапах»: котенок из Коми, которому отрубили лапу, радуется жизни

Полиция ищет живодеров (подробности)

«Наш ласковый малыш взорвал все соцсети»: хозяева конного центра «Аврора» познакомили «Комсомолку» с красавцем редкой масти

В Сыктывкаре появился на свет чудесный жеребёнок-далматинец (подробности)

Медведица Пужа спустя год вернулась в родные леса Коми

Жители республики успели прозвать ее дюймовочкой из-за маленького веса (подробности)