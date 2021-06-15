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Дом. Семья15 июня 2021 14:30

Птица мира: житель Ухты три года дружит с голубем-инвалидом и кормит его вкусняшками

Встречи добрых приятелей невозможно наблюдать без умиления
Аля ПОЗДЕЕВА
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Владимир Иванович навещает своего пернатого друга каждый день.

Владимир Иванович навещает своего пернатого друга каждый день.

Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Ухтинец Владимир Двоеглазов три года назад завел себе необычного друга. Им оказался голубь, обитающий в парке культуры и отдыха. Встречи добрых друзей невозможно наблюдать без умиления. Владимир рассказал «Комсомолке» историю удивительной верной дружбы.

— Иди сюда, иди скорей, иди ко мне, я тебе жратвы принёс! — Громкий лихой свист, и на вытянутую руку пенсионера послушно прилетает птица. — Ну как его не накормить!

Пенсионер Владимир Иванович живет совсем недалеко от ухтинского парка – на улице Чибьюской. Кормить пернатых он начал давно, а вот три года назад заметил одного, которому у кормушки места не было – более сильные сородичи нагло и дерзко отгоняли его от хлебных крошек. А сил отвоевать свою порцию у пернатого не было.

— Всё дело в том, что красивый двухцветный голубь попал в какую-то ловушку, лишившись одной лапки, — рассказывает Владимир Иванович.

Как только голубь слышит голос своего кормильца, тут же прилетает полакомиться.

Как только голубь слышит голос своего кормильца, тут же прилетает полакомиться.

Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Чтобы птицу не объедали остальные, ухтинец начал кормить его отдельно. Так и началась их дружба – теперь голубь как только слышит звучный свист своего кормильца, так и сразу прилетает из парка, чтобы полакомиться заранее заготовленными специально для него вкусняшками.

— Да не бойся ты, мой хороший! — улыбается пенсионер, когда птица начинает пугаться шумных детей или проезжающих мимо велосипедистов. Дивная парочка любит подолгу гулять солнечными днями на радость ухтинцам.

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