В Коми на реках утонуло уже четверо детей

За весь 2020 год на воде в Коми погибли 34 человека. При этом спасти удалось 23 тонущих Фото: Комсомольская правда

Лето — долгожданная пора для взрослых и детей. Вода на реках и озёрах республики уже прогрелась, и люди, особенно в выходные дни, двинулись на пляж. Увы, в некоторых случаях досуг заканчивается трагедией. В минувшие выходные на водоёмах Коми погибли три ребёнка.

Чёрные выходные

Статистику потерь на воде в этом году открыло село Деревянск Усть-Куломского района. Там 22 июня на берегу реки Вычегда отдыхала компания молодых людей. Один из них — 17-летний парень, решил искупаться. Он вошёл воду и пропал...

Поначалу приятели сами пытались отыскать товарища. Но поиски результатов не дали, и к операции подключили профессионалов. Несколько дней водолазы отряда СПАС-Коми обследовали акваторию. 26 июня тело погибшего обнаружили и подняли.

В этот же день сразу два несчастных случая произошли в Усть-Вымском районе и под Сыктывкаром. В пригороде в местечке Алёшино 13-летний подросток играл со старшим братом и собакой на мелководье. В какой-то момент школьник оступился и провалился в яму. Тело мальчика до сих пор ищут водолазы (на момент сдачи номера 28 июня).

В посёлке Жешарт Усть-Вымского района семилетний мальчик купался с друзьями на Вычегде. В какой-то момент ребёнок пропал. Его друг не заметил, как тот ушел под воду. Группа спасателей выехала на поиски и нашла тело ребенка в десяти метрах от берега.

Воскресенье, 27 июля: в посёлке Смолянка Усть-Куломского района две девочки 12 лет ушли купаться на реку и стали тонуть. Очевидцы сразу же принялись их спасать и сумели вытащить на сушу. Сверстниц попытались реанимировать. Одна очнулась, вторую, увы, спасти не удалось.

В региональном управлении МЧС уверены, что трагедий в Жешарте и Смолянке можно было избежать. В обоих случаях дети находились на воде без взрослых.

— По всем эпизодам сотрудники Следкомитета по Коми проводят проверки. Обстоятельства гибели детей выясняются, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Печальная статистика

Каждый год на реках Коми гибнут десятки людей. Так, за весь 2020 год на воде в Коми погибли 34 человека. При этом спасти удалось 23 тонущих. Для сравнения: инциденты на водоёмах в 2019 год унесли жизни 23 взрослых и двоих детей. Спасти удалось 21 человека, в том числе троих детей.

— Основная причина гибели людей на водоёмах — несоблюдение правил безопасного поведения. Люди купаются в необорудованных местах, лезут в воду в нетрезвом состоянии, — констатируют в главном управлении МЧС по Коми.

В прошлом году больше всего происшествий на водоёмах случилось в Корткеросском, Удорском, Ижемском и Сосногорском районах, а также в Сыктывкаре.

Правила купания

Не купайтесь в одиночестве, так как в случае беды некого будет позвать на помощь.

Не оставляйте купающихся детей без присмотра!

Вода в выбранном для купания месте должна быть прозрачной, дно чистым, без коряг, свай, водоворотов, ям.

Не допускайте шалостей в воде. Не следует толкать кого-либо в воду, топить. У людей, чувствительных к холодной воде, возможен шок со смертельным исходом.

Нырять можно только в специально оборудованных местах.

Не купайтесь в санитарной зоне водозаборов и вблизи гидротехнических сооружений.

Помните! Если случилась беда, вызывайте службу спасения – 01 или 112.

А как у соседей?

В соседней Кировской области тоже тонут дети. 25 июня в больницу Первомайского района Кирова привезли 12-летнего мальчика. Он получил травмы при купании. Несмотря на помощь медиков, ребёнок, к сожалению, скончался в больнице. В тот же день 11-летний мальчик купался в

Вятке и утонул. 26 июня случились ещё две трагедии на воде: в Белохолуницком районе утонул 14-летний мальчик, в Слободском погиб 17-летний подросток.

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