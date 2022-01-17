Теперь и у нас: до Коми добрался «омикрон», передающийся в 4,2 раза быстрее, чем «дельта»

Среди заболевших есть как взрослые, так и дети. Фото: Нина ЮШКОВА

В лаборатория республики пока не определяют новый штамм, поэтому биоматериалы от больных направили в Санкт-Петербург. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Коми, уже подтверждено 23 случая: 19 случаев зафиксировано в Сыктывкаре, по 1 случаю в Сыктывдинском, Корткеросском, Прилузском и Сосногорском районах.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов сообщил телеканалу «Вести Коми», что среди заболевших есть как взрослые, так и дети. Причем только двух случаях это завозная инфекция, что говорит о том, что циркуляция среди населения региона началась.

«Омикрон» передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник, поэтому велик риск заразиться, особенно если находишься в одном помещении с человеком с симптомами простуды, предупредили в региональном Минздраве.

Между тем, республика перешагнула новый числовой рубеж по заболевшим коронавирусом за все время пандемии. За сутки было диагностировано еще 139 случаев заражения. Общее число заболевших, по состоянию на 17 января, достигло 99 076 человек. Из них 87 825 удалось успешно побороть болезнь. Жертвами ковида уже стали 2 719 человек.

Глава Коми дал неутешительный прогноз, мол, в ближайшие 2-3 месяца статистика по заболеваемости будет стремительно расти. Однако сознательные граждане не подвергают ни себя, ни окружающих опасности и прививаются. По состоянию на 14 января, в Коми количество привитых от коронавируса за 400 тысяч человек. Как говорится в сообщении минздрава региона, в республике привились 400 470 человек: полностью завершена вакцинация (введены I и II компоненты) у 382 871 человека. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 114 711 человек. Ревакцинацию в регионе прошли уже 60 202 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пересмотрят Указ о повышенной готовности

Ситуация с коронавирусом в республике накаляется вновь (подробности)