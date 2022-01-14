В Коми от коронавируса привились свыше 400 тысяч человек

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В Республике Коми количество привитых от коронавируса по состоянию на 14 января перевалило за 400 тысяч человек. Об этом сообщает ЦУР Коми со ссылкой на минздрав республики.

Как говорится в сообщении, в республике привились 400 470 человек: полностью завершена вакцинация (введены I и II компоненты) у 382 871 человека. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 114 711 человек. Ревакцинацию в регионе прошли уже 60 202 человека.

Между тем, суточный прирост заболевших коронавирусом в Коми составил сто человек

И цифры статистики продолжают стремительно расти. По словам руководителя региона Владимира Уйбы, в ближайшие 2-3 месяца в республике ожидается стабильный рост заболевших коронавирусной инфекцией.

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