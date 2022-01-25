«Бомбы» за пазухой, игра мышцами и… картошка: в День студента известные личности Коми рассказали о шпаргалках, личных победах и судьбоносных встречах

Фото: личный архив героев публикации.

Сегодня, 25 января, отмечается один из самых ярких праздников в России – Татьянин день, или День студента. В этом номере известные личности Республики Коми вспоминают своё студенчество и делятся с нами интересными историями.

Села не в тот автобус

– Студенческая жизнь была насыщенной: это были годы Перестройки, поэтому мы были включены в жизнь страны. Много читали современной и возвратившейся литературы, обсуждали с преподавателями, спорили, слушали русский рок и смотрели много зарубежного кино! Однажды даже написали и поставили пьесу по мотивам сразу двух очень разных фильмов – «Полёт над гнездом кукушки» Формана и «И корабль плывёт» Феллини. Ездили в экспедиции и с азартом записывали старинные песни и необычные диалектные слова – всё казалось важным и очень интересным! – вспоминает доцент кафедры русской филологии Института гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина Татьяна Бунчук, выпускница нашего университета. – Самым страшным предметом казалась на первом курсе «История КПСС»: её читал Юрий Михайлович Рапопорт, преподаватель строгий и принципиальный. И это был мой первый экзамен на первом курсе. В полуобморочном состоянии я села не в тот автобус и уехала в Верхний Чов, приехала уже к обеду и выяснила, что забыла зачётку. Пока возвращалась, время ушло, и я зашла на экзамен последней и от отчаяния ответила на… отлично!

Оказалось, что экзамены сдавать даже интереснее занятий.

Оказалось, что экзамены сдавать даже интереснее занятий: можно один на один поговорить с преподавателем и высказаться по поводу. Было ощущение общей жизни у студентов и преподавателей, хотя, безусловно, признаётся Татьяна Николаевна, они были «небожителями», богами-олимпийцами, такими остались в памяти.

Доцент кафедры русской филологии Института гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина Татьяна Бунчук.

– Сейчас я смотрю на студентов, стоя за кафедрой. Иногда вижу себя динозавром, а студентов – инопланетянами: так по-разному мы говорим и понимаем. Но большинство, кого я учу, много добрее, умнее и эмоционально богаче и свободнее меня… Ну, или мне так везёт!

Как же без шпаргалок?!

Оперная дива Театра оперы и балета Коми Галина Петрова окончила дирижерско-хоровое отделение республиканского училища искусств (сейчас колледж искусств) в 2000 году. Да, тот самый со звуками – на Стефановской площади.

– На последнем курсе у нас было очень много выпускных экзаменов. Один из сложнейших предметов – музыкальная литература. К нему мы готовились днями и ночами: слушали пластинки, зубрили даты рождения композиторов. У всех в голове начиналась путаница. И чтобы облегчить себе сдачу экзаменов, мы подготовили «бомбы» — готовые написанные биографии на листах за пазухой.

Чтобы облегчить себе сдачу экзаменов, студенты-хоровики подготовили «бомбы».

Хоровики договорились с духовиками, что за пять минут до конца экзамена ребята придут, чтобы пошуметь, поиграть на инструментах под дверями. Подразумевалось, что педагог не выдержит и выйдет из кабинета, чтобы их прогнать… и дело будет сделано. Но что-то пошло не так.

– Духовики про нас забыли! Я в панике написала биографию композитора, сдала её педагогу и вышла из класса. Побежала звать «на помощь» мальчиков. Дальше всё произошло, как и было запланировано, – рассказывает Галина. – Надо было видеть наши эмоции после экзамена: мы сдерживали крики, обнимались и тихо радовались. Но повезло не всем. Некоторым пришлось пересдавать этот экзамен и не один раз.

Оперная дива Театра оперы и балета Коми Галина Петрова окончила дирижерско-хоровое отделение республиканского училища искусств (сейчас колледж искусств) в 2000 году.

Певица подчёркивает, этот способ сдачи экзамена ни в коем случае не является лайфхаком для нынешних студентов, это просто воспоминания с улыбкой.

Игра мышцами и экономика

Мало кто знает, что экс-мэр Воркуты, а ныне руководитель Контрольно-счётной палаты Коми Игорь Гурьев во время учёбы на экономическом факультете СыктГУ был подающим надежды спортсменом, задорно играл мускулами и был щедро окутан восхищёнными взглядами и вздохами однокурсниц. Именно Игорь находился у истоков создания в республике соревновательного бодибилдинга.

Студентом Игорь вечерами часто подрабатывал «на входе» на дискотеках.

– На 4-5 курсах (1993-1994) мы ездили сборной Коми на турниры в Чехию. Я выступал как в одиночном разряде вместе с Олегом Каневым, сейчас он чемпион России по версии NABBA, так и в парном – с Екатериной Карабань, чемпионкой мира по фитнесу по версии NABBA (на фото), – делится Игорь.

В 1993 году была создана Федерация бодибилдинга Коми и были проведены первые два турнира по бодибилдингу «Вечерний Сыктывкар» и «Республика». В этом же году спортсмены региона впервые выступили на Чемпионате России по бодибилдингу в Омске.

Студентом Игорь вечерами часто подрабатывал «на входе» на дискотеках. Многолетние занятия вольной борьбой не прошли даром – иногда приходилось усмирять дебоширов силой убеждения.

Именно Игорь находился у истоков создания в республике соревновательного бодибилдинга.

– Деканом нашего факультета была Валентина Жиделева. Все студенты уважали и любили её. Валентина Васильевна часто приглашала нас на концерты супруга – оперного певца Алексея Моисеенко. Совместные походы в филармонию очень сближали. Сейчас Валентина Жиделева – депутат Госсовета Коми, мы часто обсуждаем экономические вопросы региона, обмениваемся мнениями и, конечно, вспоминаем студенческие годы.

Влюбилась в телевидение

Юная Оля Ануфриева из села Усть-Лыжи Усинского района даже не представляла, что учёба в ведущем вузе региона перевернёт всю жизнь «девочки из глубинки».

– У нас была активная группа и замечательный куратор Евгений Александрович Игушев. Я всегда летела на лекции, как на крыльях, – рассказывает начальник службы национального вещания телеканала «Коми гор» Ольга Савенко, выпускница историко-филологического факультета. – Годы, проведённые в университете, запомнились не только занятиями. Мы работали до седьмого пота на севере в стройотрядах в Усть-Усе на укладке дёрна на болотах, сдавали объекты на Усе и собирали картошку в Чукаибе.

Юная Оля Ануфриева из села Усть-Лыжи Усинского района даже не представляла, что учёба в ведущем вузе региона перевернёт всю жизнь «девочки из глубинки».

Самыми судьбоносными для Ольги Николаевны оказались встречи с Надеждой Зосимовной Паневой – членом Союза журналистов России, тогда директором Сыктывкарской студии телевидения. Она повела студентов на экскурсию на телевидение, и из всей группы режиссёр выбрал именно Ольгу попробовать свои силы в качестве ведущей детских передач «Öшкамöшка» и «Би кинь».

Ольга Николаевна влюбилась в телевидение моментально, окончательно и бесповоротно.

– Я тогда просто влюбилась в телевидение и профессию тележурналиста, – признаётся Ольга Николаевна. – В этом году будет 44 года, как я окончила универ и работаю на телевидении. Альма-матер в этом году 50 лет! Желаю университету процветания, хороших перспектив, интересной жизни студентам, благодарной и результативной работы всему педагогическому коллективу.

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