Юлия Ступак из Коми завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Пекине

Фото из личного архива Юлии Ступак

В Пекине завершился женский командный спринт классическим стилем, в котором участвовали олимпийские чемпионки Наталья Непряева и Юлия Ступак - уроженка Коми. Спортсменки заняли третье место, принеся в копилку России 21-ю медаль.

Первыми в гонке стали лыжницы из Германии, на вторую строчку поднялись шведки, которые отстали от них на 0,2 секунды. Наши спортсменки отстали на финише всего на 0,7 секунды.

Ранее лыжницы показали лучший результат в своём полуфинале и возглавили подгруппу, обогнав финок и шведок.

Добавим, что за плечами российских спортсменок «золотая» эстафета. Всего в Пекине российская лыжная команда завоевала уже восемь медалей: пять у мужчин (два золота, два серебра и одна бронза) и три у женщин (серебро, бронза и золото)

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