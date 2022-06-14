Она вернулась! Знаменитая диско-бабушка из Помоздино вновь покоряет праздничные танцполы

Лидия Витальевна вновь в первых рядах поклонников известных артистов. Фото: Анна МАХОТИНА.

Только-только отгремели праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня России в столице Республики Коми 11-12 июня. Фееричной кульминацией и настоящим подарком стал концерт российской поп-звезды, певца Стаса Костюшкина на Стефановской площади, на который пришли свыше 12 тысяч человек! Не прошла мимо Костюшкина известная на всю страну диско-бабушка Лидия Уляшева. Ее зажигательные танцы попали в кадры журналистов «Комсомолки». Ну красотка же!

В эти дни сыктывкарцы и гости столицы приняли участие в огромном количестве веселых и спортивных развлечений: велоакция «Россия – это мы!», фестиваль «Семейная ПАРКовка» в Кировском парке, массовые гуляния на Стефановской площади, концерты российских звезд и много-многое другое.

Праздник прошел в очень хорошем настроении. Фото: Анна МАХОТИНА.

Вишенка на торте – конечно же, выступление Стаса Костюшкина, экс-участника дуэта «Чай вдвоем». Совершенно не меняющийся внешне поп-певец зажег сыктывкарскую публику с первой песни и держал в экстазе до самого конца. Зритель был в восторге.

Стас Костюшкин покорил сыктывкарскую публику. Фото: Анна МАХОТИНА.

Приехала веселиться на концерт и наша диско-бабушка, уроженка села Помоздино Усть-Куломского района Лидия Уляшева. Напомним, с 2017 года Лидия Витальевна начала посещать концерты известных артистов: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Елена Василёк, группа «На-На», Валерий Леонтьев, Марина Девятова, группа «Руки Вверх», Тима Белорусских, Ярослав Евдокимов. Последний заметил бабушку в зале, пригласил в гримёрную, вручил пакет с фруктами и тысячу рублей.

Возраст веселью не помеха! Фото: Анна МАХОТИНА.

Но наибольшую славу диско-бабушке принёс концерт Филиппа Киркорова, с ним она станцевала прямо на сцене и прославилась на всю страну. «Даже на телевидение приглашали, но из-за коронавируса не получилось», – делится Лидия Витальевна.

Вот и сейчас Лидия Уляшева пришла по-молодецки оторваться в первых рядах поклонниц под хиты брутального артиста. Её энергии и позитиву может позавидовать каждый. Вот бы всем так «отжигать» в солидном возрасте!

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