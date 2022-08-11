«Сидим в доме под дождем»: в Коми можно выпускать книгу про многострадальные емвинские дома

Фото: Жесть Коми

В интернет-сообществах опять появились сообщения от многострадальных жителей Емвы Княжпогостского района. В этот раз протекает крыша дома на Октябрьской, 19. Люди в прямом смысле слова живут под дождём, не выходя из своей квартиры. Как сообщила администрация города ИА «БНК», строение ждет очереди по программе капремонта, собственники на данный момент не обременены оплатой взносов на содержание и ремонт общедомового имущества.

Жилец дома рассказала, что квартира находится на последнем, третьем, этаже многоквартирного дома. Кровля настолько прохудилась, что люди вынуждены «сидеть под дождем, хотя в доме». Заплатки, которые раньше делали, уже не спасают от дождя. По фотографиям автора поста в группе «Жесть Коми» отчётливо видно, что вода уже попортила в квартире потолочные плитки. Администрация Емвы сообщала жильцам дома, что крышу отремонтируют в 2025 году.

Про дом уже писали в апреле в емвинском паблике, там мужчина опубликовал видео, как он расставил по комнате под весеннюю капель тазики, кастрюлю и сковороду. Но, конечно, это дело не решит, однозначно требуется капитальный ремонт. Власти Емвы на запрос БНК сообщили, сейчас у здания нет УК, «собственники не несут бремя расходов за ремонт и содержание общедомового имущества».

Дом №19 находится в программе капремонта в очереди на ремонт внутренней системы отопления, но не крыши. При этом собственники в силах поменять приоритет в пользу кровли. Им надо провести собрание и оформить протокол, который администрации Емвы направила бы в Фонд капитального ремонта Коми. Подчеркивается, что власти неоднократно доводили до жильцов эту информацию. В конце апреля 2022 года по обращению собственников администрация Емвы организовала общее собрание для решения вопроса по капремонту кровли, был составлен протокол.

— Инициаторам собрания, собственникам помещений, оставалось только дооформить бланк подписей собственников МКД и принести в администрацию Емвы. До настоящего времени протокол общего собрания собственников помещений в администрации не появился, — отмечают в администрации Емвы.

Емва уже известна по всей республике, как место со странными домами. Совсем недавно в доме и его округе на Гущина, 23 стоял неприятный запах, в подвале была зафиксирована стоячая вода. А на улице Октябрьская, 30А пол рухнул в подвал прямо с людьми, женщине даже пришлось обращаться к медикам.

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