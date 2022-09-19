Стала известна личность погибшего 46-летнего мужчины в смертельной аварии на трассе Сыктывкар — Ухта

Фото: ГИБДД по Коми

На 27 км трассы Сыктывкар — Ухта погиб житель Коми. Мужчина врезался на внезапно выбежавшего лося и погиб на месте, животное также не пережило столкновения. Трагедия произошла накануне, 18 сентября, около поселка Веселый Кут.

Фото: ГИБДД по Коми

Как выяснила «КП-Коми», погибшим является Олег Золотов - эксперт управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды. На момент смерти ему было всего 46 лет. Тело Золотова извлекли из сильно поврежденной «Нивы» спасатели.

Фото: ГИБДД по Коми

По данному факту начато разбирательство. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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