Оленевода из Коми, тушившего упавший в НАО самолет, наградят

Фото: ПСК "Оленевод"

Оленевода из Воркуты Михаила Янгасова, который помогал тушить упавший в НАО самолет Ан-2, собираются представить к ведомственной награде МЧС. Об этом сообщил начальник республиканского главка ведомства Алексей Пархомович.

– В данный момент ответственные лица собирают все необходимую информацию, чтобы представить мужчину к ведомственной награде МЧС России, – цитирует его «Комиинформ».

Как сообщалось ранее, Янгасов чудом выжил при крушении самолёта Ан-2 в НАО. Мужчина помог другим пассажирам избежать смерти. Воркутинец вместе с другим пассажиром организовали эвакуацию пострадавших и помог тушить пожар, который возник после жесткой посадки самолета. Благодаря отваге жителя Коми были спасены шесть человек. Сообщалось, что оленевод находится медицинском учреждении Нарьян-Мара на лечении.

Напомним, самолет с пассажирами потерпел крушение 9 января в десяти километрах от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. По последним данным, в результате авиакатастрофы два человека погибли и десять пострадали. Из-за жесткой посадки Ан-2 власти Заполярного района НАО, где упал самолет, ввели режим ЧС.

Предварительной причиной авиакатастрофы названо обледенение. На место крушения воздушного судно из-за непогоды врачей и спасателей направили на вездеходах, а не на вертолетах, как планировалось ранее, сообщил глава НАО Юрий Бездудный.

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