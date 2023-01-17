«Арктические голуби»: в Воркуте песцы налетают на брошенную еду и совершенно не боятся людей

Фото: архив КП.

В группе «Подслушано Воркута» выложили забавное видео под названием «Арктические голуби». Такого вы ещё не видели!

На картинке видно, как мужчины в тундре, судя по всему вахтовики, кидают в снег еду, на которую потом набегает стайка песцов – одиннадцать штук белоснежных комочков с чёрными носиками. Налетают на еду песцы также, как в городах голуби на семечки. Мужчины сами смеются, ведь такое зрелище нигде не увидишь в другом месте.

По всей видимости, диких зверей хорошо прикормили, и они чувствуют себя в полной безопасности, предпочитают столовничать, а не добывать себе пропитание.

Воркута уже не в первый год радует забавными видео пользователей Интернета. В 2021 году открыли для себя столовую у воркутинских вахтовиков лисички. А в прошлом году рыжая плутовка вышла прямо в город, отправилась на вокзал провожать поезда. В канун Нового года, в декабре, к воркутинцу в 30-градусный мороз залетел в открытую форточку ястреб-тетеревятник.

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