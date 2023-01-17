«Я от своих слов не отказываюсь»: глава Печоры назвал журналистов проститутками

Фото из личного архива Валерия Серова

В Печоре разгорелся скандал из-за дома, в котором прорвало трубы и весь подъезд заледенел. О несчастных жильцах узнала вся Россия, а темой заинтересовались и федеральные издания.

Журналисты «Известий» опубликовали видео, в котором глава Печоры Валерий Серов оскорбляет их и не желает давать комментарии по поводу коммунального происшествия. Руководитель городской администрации назвал корреспондентов проститутками, заявив, что от слов своих не откажется.

- Проституки Михайлова (Олег Михайлов - депутат ГД РФ от Коми, - прим.ред.), шлюхи-журналисты. Можете записать, я от своих слов не отказываюсь, - говорит на камеру Серов.

Напомним, в Печоре устранили аварию в доме №69 по Печорскому проспекту, который покрылся толстым слоем льда. В администрации пояснили, что в начале января неизвестные перекрыли коллектор горячего водоснабжения. Это привело к аварийной ситуации, в результате которой возникло парение в подъезде дома. Из-за низких температур образовалась изморозь. В подвале заменили шесть метров трубы, а подъезд отогрели тепловыми пушками.

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