«Я спал, а очнулся в непонятном состоянии»: выживший при авиакатастрофе в НАО оленевод из Воркуты поделился своими воспоминаниями о трагедии

Выживший при крушении самолета АН-2 оленевод из Воркуты поделился воспоминаниями о катастрофе

Михаил Янгасов из Воркуты — один из выживших в крушении самолета Ан-2 в НАО. Мужчина не только чудом выжил в авиакатастрофе, но и помог другим пассажирам выбраться из салона воздушного судна. По словам оленевода, во время крушения он спал, а очнулся уже, когда произошла авария.

— Я спал, а очнулся в непонятном состоянии, голова шла кругом. Смотрю, вокруг меня все бегают. Потихоньку я оклемался и начал помогать людям. У меня не шевелилась рука, я думал, что сломал ее, — поделился своими воспоминаниями Михаил с журналистами телеканала «Север».

Воркутинец, придя в себя, стал вместе с другими пассажирами помогать тем, кто не мог самостоятельно выбраться из-под обломков. Михаил ярко помнит картину, как люди лежали и кричали от боли. Но больше всего мужчина боялся, что самолет мог взорваться, поэтому они с пострадавшими делали все, чтобы быстрее потушить огонь, вспыхнувший после удара об землю.

— Кого-то приходилось тащить, переворачивая пострадавшего с одной стороны на другую. Нам надо было всех вытащить из самолета, потому что боялись взрыва, — говорит Михаил.

Напомним, 9 января 2023 года вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно АН-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек, из них двое погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести.

В МЧС России планируют представить Янгасова к ведомственной награде. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Республике Коми, генерал-майор внутренней службы Алексей Пархомович во время пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в 2022 году.

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