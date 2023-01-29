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Общество29 января 2023 17:00

«Два раза выстрелил в жену»: стали известны подробности об открывшем стрельбу сыктывкарце

В Сыктывкаре квартиру открывшего стрельбу мужчины взяли штурмом
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре взяли штурмом квартиру мужчины, который открыл стрелял там из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как сообщалось ранее, на улице Морозова были слышны выстрелы. Оказалось, что один из жильцов открыл огонь в своей квартире. По словам очевидцев, окрестности двора были оцеплены, людей не пускали близко к дому, а машины разворачивали.

В МВД отметили, что пьяный мужчина закрылся в квартире и вел себя неадекватно. Бывшая жена попыталась открыть входную дверь, но сыктывкарец дважды выстрелил туда. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На место прибыли правоохранители и экстренные службы. Полицейские оцепили вход в подъезд, а также перекрыли дорогу. Жильцов попросили не покидать свои квартиры.

В пресс-службе управления Росгвардии по Коми сообщили, что сотрудники СОБР «Заря» без применения оружия штурмовали квартиру. Силовики задержали пьяного мужчину и передали полицейским. В результате никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка. У злоумышленника изъяли оружие.

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