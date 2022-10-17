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Общество17 октября 2022 10:00

«Наблюдает свысока»: на просторы села Ыб смотрит аммонит из бетона

В Коми появился новый арт-объект в виде древнего головоногого моллюска
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Ах вот ты какой - аммонит! Фото: Василий Адамчук.

Ах вот ты какой - аммонит! Фото: Василий Адамчук.

В Коми, в деревне Мальцевгрезд, которая располагается вблизи села Ыб, появилась очень интересная скульптура «Аммонит» – древний головоногий моллюск. Мастер, который работал над фигурой, – руководитель фирмы «Древо» Василий Адамчук. Подробности расскажет «Комсомолка».

Рождение арт-объекта

Установить арт-объект в виде древнего аммонита предложила активист, видный народный деятель Светлана Тюрнина. К хорошему делу подключились благотворители, которые помогли с материалом и перевозкой объекта. Василий ваял «моллюска» совместно с дизайнерами-скульпторами Александром Сергиенко и Софьей Клецковой.

Удивительный арт-объект.

Удивительный арт-объект.

Процесс создания шедевра длился примерно неделю. В первую очередь изготовили металлический каркас, далее – сетку, на которую и был нанесён специальный бетонный раствор, а затем уже был «рождён» «Аммонит».

Почему моллюск?

Самое длинное коми село с коротким названием Ыб вытянулось на 16 километров вдоль левого берега Сысолы. Название села переводится на русский язык как «возвышенность». И действительно Ыб стоит на семи холмах. Каргортская возвышенность – над излучиной реки. С нее открывается изумительной красоты вид. Здесь каждый хочет остановиться, полюбоваться рекой, бескрайней тайгой, высоким голубым небом. Весь участок охраняется, он выделен в особо охраняемый природный ландшафт республиканского значения «Каргортский».

Мастер на все руки Василий Адамчук.

Мастер на все руки Василий Адамчук.

Примерно 170 миллионов лет назад на территории современного Ыба плескалось Сысольское море. В юрский период его населяли химеры и древние рептилии – ихтиозавры и плезиозавры. Неудивительно, что эти места привлекают палеонтологов многочисленными находками останков морской фауны: белемнитов, раковины аммонитов, зубных пластин хрящевых рыб химер и костей морских рептилий.

Аммонит готов к переезду.

Аммонит готов к переезду.

– Мы прорабатывали туристический маршрут «Каргортские легенды», изучали, что там раньше находилось, и то, чем богат этот край. Узнали, что в своё время на берегах рек было найдено множество аммонитов. Поэтому когда к нам поступил запрос на скульптуру, мы предложили вот такого моллюска, – рассказал Василий Адамчук. – Теперь маршрут в эти удивительные места стал нагляднее, интереснее и познавательнее! Вот так энтузиасты своего дела преображают свой родной край! – поблагодарил Василий свою команду. Аммонит теперь стоит на возвышении, словно наблюдает свысока на ыбские просторы.

Мастер нам знаком!

Между тем, Василий Адамчук уже не впервые участвует в интересных проектах по облагораживанию территорий нашей республики. Так, летом прошлого года Василий создал объекты городского «Сказочного сквера» (небольшой лесной массив между домами 18 и 22 на Димитрова), к его обустройству подключились жильцы близлежащих домов, волонтёры под председательством идейного вдохновителя Василия Стрекалова проекта «Один хороший человек».

Василий участвует во многих проектах по благоустройству Сыктывкара.

Василий участвует во многих проектах по благоустройству Сыктывкара.

Ещё у Василия во дворе своего дома всё-всё сделано из дерева – настоящий славянский мир! Частокол, скульптуры, качели – как из старины. Кажется, у мастера всё необычно. Любопытно наблюдать даже за подворьем семьи Адамчука. Даже домашние животные дружат несмотря ни на что: собака Барик нашла общий язык с козлёночком Снежком, однажды они даже разделяли собачью будку, пока мама-коза Белка не вытеснила оттуда дружелюбного пса.

Чудесная история дружбы рогатого и хвостатого.

Чудесная история дружбы рогатого и хвостатого.

После урегулирования «квартирного вопроса» животные помирились, но Белка всё-таки стала ближе к домашней кошке Муськи. Та приходит к рогатой-бодатой… за порцией любви и обнимашек.

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