«Наблюдает свысока»: на просторы села Ыб смотрит аммонит из бетона

Ах вот ты какой - аммонит! Фото: Василий Адамчук.

В Коми, в деревне Мальцевгрезд, которая располагается вблизи села Ыб, появилась очень интересная скульптура «Аммонит» – древний головоногий моллюск. Мастер, который работал над фигурой, – руководитель фирмы «Древо» Василий Адамчук. Подробности расскажет «Комсомолка».

Рождение арт-объекта

Установить арт-объект в виде древнего аммонита предложила активист, видный народный деятель Светлана Тюрнина. К хорошему делу подключились благотворители, которые помогли с материалом и перевозкой объекта. Василий ваял «моллюска» совместно с дизайнерами-скульпторами Александром Сергиенко и Софьей Клецковой.

Удивительный арт-объект.

Процесс создания шедевра длился примерно неделю. В первую очередь изготовили металлический каркас, далее – сетку, на которую и был нанесён специальный бетонный раствор, а затем уже был «рождён» «Аммонит».

Почему моллюск?

Самое длинное коми село с коротким названием Ыб вытянулось на 16 километров вдоль левого берега Сысолы. Название села переводится на русский язык как «возвышенность». И действительно Ыб стоит на семи холмах. Каргортская возвышенность – над излучиной реки. С нее открывается изумительной красоты вид. Здесь каждый хочет остановиться, полюбоваться рекой, бескрайней тайгой, высоким голубым небом. Весь участок охраняется, он выделен в особо охраняемый природный ландшафт республиканского значения «Каргортский».

Мастер на все руки Василий Адамчук.

Примерно 170 миллионов лет назад на территории современного Ыба плескалось Сысольское море. В юрский период его населяли химеры и древние рептилии – ихтиозавры и плезиозавры. Неудивительно, что эти места привлекают палеонтологов многочисленными находками останков морской фауны: белемнитов, раковины аммонитов, зубных пластин хрящевых рыб химер и костей морских рептилий.

Аммонит готов к переезду.

– Мы прорабатывали туристический маршрут «Каргортские легенды», изучали, что там раньше находилось, и то, чем богат этот край. Узнали, что в своё время на берегах рек было найдено множество аммонитов. Поэтому когда к нам поступил запрос на скульптуру, мы предложили вот такого моллюска, – рассказал Василий Адамчук. – Теперь маршрут в эти удивительные места стал нагляднее, интереснее и познавательнее! Вот так энтузиасты своего дела преображают свой родной край! – поблагодарил Василий свою команду. Аммонит теперь стоит на возвышении, словно наблюдает свысока на ыбские просторы.

Мастер нам знаком!

Между тем, Василий Адамчук уже не впервые участвует в интересных проектах по облагораживанию территорий нашей республики. Так, летом прошлого года Василий создал объекты городского «Сказочного сквера» (небольшой лесной массив между домами 18 и 22 на Димитрова), к его обустройству подключились жильцы близлежащих домов, волонтёры под председательством идейного вдохновителя Василия Стрекалова проекта «Один хороший человек».

Василий участвует во многих проектах по благоустройству Сыктывкара.

Ещё у Василия во дворе своего дома всё-всё сделано из дерева – настоящий славянский мир! Частокол, скульптуры, качели – как из старины. Кажется, у мастера всё необычно. Любопытно наблюдать даже за подворьем семьи Адамчука. Даже домашние животные дружат несмотря ни на что: собака Барик нашла общий язык с козлёночком Снежком, однажды они даже разделяли собачью будку, пока мама-коза Белка не вытеснила оттуда дружелюбного пса.

Чудесная история дружбы рогатого и хвостатого.

После урегулирования «квартирного вопроса» животные помирились, но Белка всё-таки стала ближе к домашней кошке Муськи. Та приходит к рогатой-бодатой… за порцией любви и обнимашек.

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