«Остановить старение»: известный российский учёный-биолог Алексей Москалёв рассказал о том, как прожить долго и молодо

Будешь правильно питаться, год за годом проживёшь. Долгожителем являться будешь, если ты за ЗОЖ! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кто из нас не мечтал съесть молодильное яблочко, чтобы не просто продлить года, а остановить свой возраст, выглядеть в 50 лет на 30 – быть, как говорится, тонким и звонким! Оказывается, наука над этим усердно работает, уже есть интересные открытия. Как бороться со старением и повелевать долголетием, рассказал известный российский учёный-биолог, член-корреспондент РАН, уроженец Сыктывкара Алексей Москалёв на программе Софико Шеварднадзе «Просто о сложном». «Комсомолка» публикует самые интересные моменты.

Старение – болезнь

Средняя продолжительность жизни в трёх развитых странах неуклонно растёт примерно на три месяца в год, сообщил в своей книге «Взломать свой возраст» Алексей: «С долгожительством связано старение людей до 90+. Если бы мы все жили за 100 лет, тогда мы могли бы говорить о том, что современная цивилизация замедлила старение. Но большинство из нас еле дотягивает до 85-ти. Это говорит о том, что некоторые технологии более широко распространяются, но это никак не связано со старением. Современная медицина пока не озабочена борьбой со старением, поэтому по факту увеличивается максимальная продолжительность жизни».

Фото: из архива героя публикации

Старение, как определяет его учёный, это увеличение рисков хронических заболеваний с возрастом. Причина – наша система поддержания постоянства параметров среды в организме, проще говоря, ломается. Это всё приводит к заболеваниям, которые нас убивают. К примеру, уровень глюкозы в крови регулирует определённые гормональные системы, например, у людей с сахарным диабетом регуляция выходит из строя, и мы видим увеличение с возрастом рисков высокого сахара в крови.

Как измерить старение?

Среди биомаркеров старения есть не очень дорогой, но показательный анализ – скрининг на С-реактивный белок, который показывает уровень воспаления в организме. При старении мы имеем повышение хронических воспалений. Если мы будем периодически измерять этот белок, то сможем увидеть, что рекомендуемого значения стало больше. А выявив источник воспаления, сможем начать предпринимать попытки к нормализации состояния.

Если уровень воспаления повышен, то нужно в первую очередь изменить стиль питания, в том числе и с помощью увеличения промежутков питания (например, четырёхчасовой перерыв) и запустить образование кетоновых тел, что позволит снизить уровень воспаления. Интервальное голодание может доходить до 16 часов и не принесёт вреда организму, лишь перезапустит процесс восстановления клеток.

Кроме интервального голодания, нужно включить в каждодневный рацион овощи, фрукты, зелень, ягоды, орехи, семечки – эти продукты содержат противовоспалительные полифенольные молекулы. Добавить физические нагрузки, тренировки. Если нет возможности, можно быстро подниматься домой по лестнице – так наши мышцы выделяют противовоспалительные молекулы, которые тоже снижают уровень системного воспаления. Обязательно нужно хорошо высыпаться, чтобы организм выделял в достаточном количестве мелатонин – гормон, отвечающий за регуляцию ритмов в организме. И с помощью программ релаксации и устранения негативных факторов снижать уровень стресса.

Курить бросаем, талию уменьшаем!

Курение, по словам Алексея, повышает риск смертности на 30%! Вредная привычка доведёт не только до онкологии дыхательной системы, никотин приводит к сужению просвета сосудов, гипоксии, в том числе в сердечной мышце, развитию сердечно-сосудистых заболеваний через воспаления, ухудшение когнитивных функций. Это удар по всем системам.

Ожирение – ещё один фактор риска для всех ключевых болезней, которые ведут к смерти. Не индекс массы тела, а именно обхват талии! Висцеральный жир, образующийся вокруг внутренних органов, накапливается при нездоровом стиле питания и при недостаточной физической активности. Он является продуцентом фактора воспаления, так как хроническое воспаление бьёт по всем нашим функциональным системам. Соответственно, люди, которые снижают охват талии на несколько сантиметров, автоматически избавляются от множества заболеваний.

Пить ли омегу-3?

Все вокруг кричат о пользе приёма рыбьего жира. Разберём и этот момент. Противовоспалительныеомега-3 и провоспалительные омега-6 – важные регуляторные молекулы. Среди тех и тех есть незаменимые жирные кислоты, которые важны для здоровья, но в современном рационе слишком много омега-6, что провоцирует хроническое воспаление, а оно ускоряет старение, и в нервной ткани головного мозга их соотношение изменяется в худшую сторону. Дополнительный приём в виде капсул никакого снижения риска смертности не показывает. Нужно просто не впадать в дефицит омега-3, а для этого достаточно два раза в неделю есть жирные сорта рыбы, морепродукты для того, чтобы всё было хорошо.

Пробиотики – помощники

Фактор долголетия – разнообразие кишечной микрофлоры, которое снижается при старении.Долгожители могут похвастаться «молодыми» показателями.Разнообразие зависит от стиля питания, так как многие полезные бактерии, в том числе лактобактерии и бифидобактерии используютпищевые волокна, содержащиеся в волокнистой пище для того, чтобы функционировать, размножаться и питаться. Мы не усваиваем эти пищевые волокна, они для нас балласт. Но они с удовольствием употребляются полезными бактериями, и бактерии нас вознаграждают. Поэтому пробиотики приносят большую пользу кишечнику и организму в целом.

Сам учёный придерживается перерывов между приёмами пищи, ко сну отходит в одно и то же время. Из продуктов старается исключать консервированную и глубокопереработанную еду, в редких случаях позволяет себе алкоголь в небольших количествах. Самое главное правило – регулярные физнагрузки и, конечно, профилактика нервного перенапряжения – стресс-менеджмент. Алексей Москалёв ежедневно занимается плаванием, часто бывает на природе, свежем воздухе.

СПРАВКА КП

Чтобы дожить до момента, когда наука сделает скачок в борьбе со старостью и начнет её опережать, главное, что можно сделать, – это начать худеть, при этом не потеряв мышечную и костную массу. Речь идёт не о диете, а об отказе от перекусов. Раньше даже на Руси было принято, что женщина накрывает стол на завтрак, обед и ужин – не было перекусов и «хлопанья холодильником» как сейчас. Вся семья ела по расписанию, соблюдая перерывы, не перекусывая на ходу и между приёмами пищи.

Режим питания

Режим – 8 на 16: в пищевое 8-часовое окно мы съедаем все приёмы пищи, а потом с вечера до утра не кушаем. Этого достаточно, чтобы запустить процессы аутофагии, лечебного кифоза. Поможет сбавить висцеральный жир, когда мышечная и костная масса не будут затронуты. Это не диета лечебного голодания, а именно режим питания.

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