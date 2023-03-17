«Объединились 11 регионов»: Сыктывкар собрал в одном месте депутатов со всего Северо-Запада

Мероприятие прошло на базе Государственного Совета Республики Коми в стенах Нацбиблиотеки. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Сыктывкаре состоялось выездное заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму. Мероприятие прошло на базе Государственного Совета Республики Коми. Депутаты обсудили вопросы, связанные с организацией реставрационной деятельности, устойчивым развитием внутреннего и въездного туризма, а также порядком передачи государству археологических предметов, обнаруженных при проведении строительных и иных земляных работах. Прошло заседание в стенах Национальной библиотеки региона. О некоторых моментах встречи расскажет «КП-Коми».

Технологии и цифровизация

Открыл заседание председатель Комитета, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Он подчеркнул, что обсуждение проблем комитетом на местах крайне важно, так как даёт возможность наблюдать позитивные изменения в работе учреждений культуры.

– Ещё год назад главная библиотека региона открылась после капитального ремонта, сделанного в короткие сроки, – напомнил председатель. – А сегодня мы можем общаться с вами в этом великолепном читальном зале.

Первым докладчиком выступила и.о. министра культуры, туризма и архивного дела Коми Мария Балмастова, которая рассказала о роли и значения музеев «в воспитании гражданственности и патриотизма». По словам руководителя ведомства, сегодня музейная сеть в Коми включает 22 музея, 19 из которых – муниципальные и три – государственные. В хранилищах учреждений культуры хранится свыше миллиона предметов фондов. Деятельность всех без исключения музеев направлена на сохранение и популяризацию культуры и истории региона, духовно-нравственное развитие населения, укрепление связи поколений и воспитание гражданственности и патриотизма. Современный и своевременный аспект в работе музеев – внедрение технологий и цифровизация, включение в турмаршруты страны.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– При этом большую роль играет деятельность школьных музеев, которых в республике больше 120. Экскурсии, занятия и лекции по военно-патриотической тематике, приуроченные к значимым датам в истории России. Особое внимание уделяется вехам Великой Отечественной войны, – рассказала министр. – По этой теме в 2022 году было проведено свыше ста мероприятий.

Мария Балмастова также подчеркнула, что широкое распространение получили современные формы проведения массовых мероприятий, такие как квест или квиз по истории и традициям региона. Ярким примером знакомства с историей Коми через процесс создания гербов министр назвала издательский проект «Под сенью золотой птицы».

Фото: Госсовет Коми.

Между тем, депутат из Карелии Галина Гореликова подняла вопрос обеспечения пожарной безопасности объектов культурного наследия, особенно памятников деревянного зодчества. Эту тему было решено всесторонне рассмотреть на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Как и обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину – парламентарии сошлись во мнении, что полномочиями обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включая выполнение работ по текущему содержанию и оснащению охранно-пожарной сигнализацией, необходимо наделить Росимущество.

Решение для северных регионов

Интересный опыт решения проблемы в туристической отрасли был озвучен на заседании. Идея, воплощённая в жизнь, в ближайшем будущем может стать важным подспорьем в развитии внутреннего туризма среди северных регионов. Речь идёт об организации бесплатных стоянок туристических автобусов на платных парковках. Об опыте совместной работы рассказала председатель профильной комиссии по туристической индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Рахова.

Фото: Госсовет Коми.

– Для нашего города проблема парковки была серьёзной. Но после многочисленных рабочих совещаний всё разрешилось. Поэтому я уверена, что теперь жители соседних регионов смогут пользоваться нашей бесплатной автобусной платформой и приезжать в наш город цивилизованно и уверенно, – пригласила туристов Северо-Запада депутат.

По словам Елены Раховой, немалый вклад в решение проблемы внёс директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев.

– Конечно, нами были предусмотрены парковки для туристических автобусов. Как показала практика, зона платной парковки смогла обеспечить приезжим безопасный выход из транспорта. Сейчас в Санкт-Петербурге действует 174 бесплатных парковочных места для туристических автобусов в тех местах, где чаще всего обитают путешественники, – поделился хорошей новостью руководитель центра.

Следующее заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму запланировано провести в первой половине октября 2023 года на базе Новгородской областной Думы.

Фото: Госсовет Коми.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

После заседания комитета журналисты смогли задать вопросы участникам встречи и спикерам.

– Площадка Парламентской Ассоциации существует для решения той или и иной проблемы региона, – подчеркнула на пресс-подходе заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева. – Помните, как говорил Маяковский? «Один – даже если очень важный – не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный». Всё так и есть. В чём преимущество парламентской Ассоциации Северо-Запада? Мы поддержали единогласно все вопросы, а это значит, объединились голоса 11 регионов. Кроме того, у нас есть ещё один инструмент – сотрудничество с парламентскими Ассоциациями других федеральных округов. Если нам нужна поддержка, мы можем получить её у них. Это уже сила, которая действительно позволяет решать вопросы и представлять интересы жителей.

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