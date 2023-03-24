Человеческий образ Печоры появился в портретной галерее городов России

Фото: с личной страницы Кирилла Соловьёва – Кир Sol

В портретной галереи городов России, созданной с помощью нейросети Midjorney, появилась Печора. Автор необычного проекта, в миг набравшего всероссийскую популярность, стал дизайнер Кирилл Соловьёв.

Напомним, в феврале соцсети взбудоражили арт-изображения очеловеченных российских городов. Сгенерированные персонажи, по мнению автора проекта и искусственного интеллекта, отражают регионы и людей, проживающих в них. При создании учитывалось география города, физиологические особенности проживающего на территории коренного народа, исторические черты. Автор вручную усовершенствовал работы и исправлял недочёты, которые выдавала нейросеть.

Печора представлена молоденькой девочкой, ведь сам город был образован в 1949 году. Искусственный интеллект верно подметил широкую реку Печору-матушку, на берегу которой, собственно, и стоит город. По прилежащей стороне высокий склон, видимо, отсыл идёт к природному ландшафту.

Забавным нам показалось то, что на противоположном берегу реки строения украшают готические пинакли, как мы знаем, замков в нашем северном городке даже полвека назад не наблюдалось. Логичнее было сделать стоящие на берегу традиционные для Коми деревянные избы. Наряд девочки совсем никак нельзя отнести к национальному или выделить в нём какие-то этнические детали. Стоило бы накрыть голову девочки платком, тогда можно было бы сказать, что в портрете отдана дань старообрядцам, которые будучи противниками новой веры, заселяли глухие северные территории. Как известно, что старообрядцы могли надевать платки на головы девочек в знак послушания.

Нам нравится. А вам?

Уже из городов Коми дизайнер Кирилл Соловьёв совместно с нейросетью «нарисовал» Сыктывкар, Воркуту и Ухту. И Инту.

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