«Авторитет кровожадных и безжалостных преступников»: в Коми судят жутких убийц

Фото: СК Коми

В Коми коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу о преступном сообществе Юрия Пичугина. На счету у 16 членов группировки, в числе которых лидеры Юрий Пичугин, Хадис Азизов, Виктор Карпов и Сергей Вануйто тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные в Архангельской области и на территории Коми.

Так, подсудимых признали виновными в организации преступного сообщества, создании вооруженной банды, покушении на убийство, похищении человека, совершении пяти убийств, незаконном обороте взрывчатых веществ, мошенничестве и других преступлениях.

Суд установил, что Юрий Пичугин в период с 1992 по 1994 год был так называемым «вором в законе» и создал в Коми преступную группу. Первоначально участники группы забирали у предпринимателей денежные средства под видом покровительства. Такие же услуги по якобы защите предоставлялись и находящимся в исправительных учреждениях лицам. Все деньги складывались в общую кассу.

Для всех членов группировки были введены правила поведения, система санкций и иерархия. У банды был приличный арсенал боеприпасов и оружия – автоматы, пистолеты, электродетонаторы, патроны, приборы для бесшумной стрельбы.

В январе 2005 года фигуранты уголовного дела совершили первое убийство в Сыктывкаре, во дворе дома на улице Кирова. Жертвой стал предприниматель, который скончался в больнице через месяц после нападения. В мае 2005 года обвиняемые убили члена банды, который был намерен выйти из ее состава. Мужчину застрелили на улице Парковой в Усинске. В августе 2005 года на территории Човского промузла был убит давший показания правоохранителям о мошеннических схемах банды еще один человек.

Следующее убийство произошло через пять лет, в июне 2010 года. Убитым оказался один из участников группировки, которого вывезли на территорию производственной базы в Верхней Максаковке, держали там некоторое время, избивали, а после убили топором. Тело жертвы было брошено в вырытую яму, в которой же после останки были сожжены. Последнее преступление было совершено в сентябре 2012 года в Котласе, когда при разделе власти был застрелен криминальный авторитет Архангельской области.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что влияние преступного сообщества Пичугина распространялось далеко за пределы Коми, у участников банды был авторитет кровожадных и безжалостных преступников, из-за чего свидетели не шли навстречу органам следствия. Объем уголовного дела составил более 300 томов. Фигурантам назначили наказание на срок от 7 до 11 лет со штрафом.

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