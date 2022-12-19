«Шинковали все»: сыктывкарский фуд-блогер стала победителем всероссийского конкурса именитого шеф-повара

Секрет северного оливье рассказала сыктывкарка Юлия Панюкова. Фото: личный архив.

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев с Российским Дедом Морозом и Карельским Дедом Морозом Талвиукко подвели итоги IV Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо. И, ура! У нас для вас замечательная новость – наша землячка, фуд-блогер Юлия Панюкова вновь стала победителем!

Юлия стала лучшей в онлайн-формате в номинации «Лучший салат оливье» и удостоена специальной номинации «Самый дальний – самый родной».

– В этом году мы проделали большой путь от Москвы до самой Вотчины Карельского волшебника Талвиукко. Провели целых три полуфинала в Москве, Санкт-Петербурге и Петрозаводске, а также отсмотрели сотни ваших видеорецептов! Мы благодарим каждого участника за труд и мастерство! В этом году никто не расслабился, шинковали все! – написали организаторы конкурса в группе Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо.

Северная красавица Юлия! Фото: личный архив.

Среди списка победителей и оказалась сыктывкарка Юлия Панюкова. На своей странице девушка поблагодарила организаторов конкурса и всех тех, кто помогал ей создать лучший рецепт салата «Северный Оливье».

– Спасибо моему любимому мужу Алексею и видеооператору по совместительству за огромную поддержку, терпение и советы в съёмках. Спасибо за поддержку родным, близким, друзьям, коллегам, хорошим знакомым. Отдельное спасибо за помощь с реквизитом для съёмок Даше Головиной, Жанне Худяевой, Светлане Бурмистровой, Наде Мальцевой, – поблагодарила фуд-блогер.

Напомним, наша Юлия к записи видеорецепта подошла очень творчески – оформила в национальном стиле съёмочную площадку. Особенность самого популярного в России новогоднего салата в исполнении Юлии Панюковой – майонез по домашнему рецепту, овощи, заботливо выращенные на своём огороде летом, и… колбаса из оленины.

В том году Юлия Панюкова уже смогла покорить именитого шеф-повара Константина Ивлева «Столовой королевишной» – рецептом салата селёдка под шубой, изюминкой которого стало оригинальное оформление в форме рыбки и заправка – натуральный домашний майонез.

Салат «Столовая королевишна». Фото: личный архив.

Кстати, кулинар была героиней журнала «КП-Авиа», где рассказала про свою семью, поделилась секретами вкусного питания и даже раскрыла главный ингредиент своих блюд. Главный совет хозяюшки: «Готовьте с душой, а заправляйте только любовью».

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