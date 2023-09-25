«Ты всегда останешься в сердцах»: тело погибшего во время празднования своего дня рождения пожарного нашли в реке Коми

Олегу Захарову исполнилось 32 года. Фото из личного архива, СУ СКР по РК

В минувшие выходные в Коми произошла трагедия, унесшая жизнь 32-летнего пожарного из Жешарта Олега Захарова. Мужчина вместе со своими друзьями праздновал свой день рождения на берегу реки Вычегды. Компания решила прокатиться на моторной лодке, рулил которой именинник, но транспорт врезался в буй, а все находившиеся внутри лодки оказались в воде.

Известно, что все пострадавшие были коллегами. Троим из них удалось выжить и выбраться на сушу, а трое пропали без вести. Среди исчезнувших был сам Олег Захаров, Денис Ш., а также Николай Я. В течение суток водолазы, правоохранители, а также неравнодушные жители города искали мужчин.

Накануне, 24 сентября, стало известно, что тело 32-летнего именинника обнаружили около моста у станции Межог. Гибель жителя Жешарта подтвердила его семья.

- Хотим выразить огромную благодарность всем неравнодушным, всем, кто принимал участие в поиске нашего родного и близкого человека, и всем, кто продолжает искать пропавших ребят. Всем родным и близким наши соболезнования, скорбим вместе с вами, - написала родственница погибшего Жанна Захарова.

По ее словам, близкие очень тяжело восприняли новость о гибели молодого человека. Семья и друзья продолжают задаваться вопросом: «Почему и как это произошло?».

- Родной, любимый Олежка! Мы тебя очень любим! Ты на всегда в наших сердцах, ты всегда будешь рядом с нами, родненький, - попрощалась с погибшим Жанна Захарова.

Добавим, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего. Также продолжаются поиски остальных пропавших мужчин.

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