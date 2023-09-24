По факту исчезновения троих мужчин в Коми возбуждено уголовное дело

В Усть-Вымском районе по факту столкновения лодки с буем возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по Коми, в настоящее время следователи осматривают место трагедии. Ведутся следственные действия, направленные на установление всех деталей случившегося.

Напомним, 22 сентября на реке Вычегда лодка с шестью людьми на борту перевернулась в результате столкновения с буем. Троим удалось выбраться на берег, а остальные трое пассажиров пропали без вести.

Стало известно, что пропавшими являются сотрудники Жешартского фанерного комбината. Проверку исполнения законодательства о безопасности плавания запустила Сыктывкарская транспортная прокуратура. Свою проверку по факту трагедии на воде проводит СУ СКР по РК.

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