«Она была, словно ангел»: тело утонувшей в Сысоле 18-летней Сони Лапшиной нашли спустя месяц

Каждый год вода уносит жизни жителей Коми. Вот и сейчас река забрала Сонечку. Светлая память! Фото: архив семьи и КП-Коми.

В Сыктывкаре поставили точку в печальной истории, которая почти месяц держала в напряжении всю республику. Поиски 18-летней Софии Лапшиной, которую унесла река в середине июня, завершились. 11 июля тело девушки нашли. Сегодня с Соней попрощались...

Как это случилось

Напомним, беда приключилась 14 июня у понтонного моста через реку Сысолу. София вместе с приятельницей решили просто окунуть ноги в воду, но коварное течение оказалось сильнее. Мама девушки, Виктория Лапшина, рассказывала: поток буквально засосал обеих. Подруге чудом удалось выкарабкаться, и она принялась кричать о помощи.

Один из находившихся поблизости рыбаков бросился в воду, но когда добрался до Софии, девушка уже нахлебалась воды и и шансов спастись почти не оставалось. Мужчине пришлось бороться за собственную жизнь – он отпустил девушку, и стремительная вода навсегда скрыла её от глаз.

Спасатели день за днём прочесывали Сысолу, Вычегду и береговую линию. К ним присоединились волонтёры, друзья, родные и просто отзывчивые люди, которых эта история не оставила равнодушными. Неделя за неделей акватория исследовалась вдоль и поперек, но Соня словно испарилась. Для её родителей эти дни превратились в настоящий ад, хотя они сразу приняли решение не прекращать поиски – пока не найдут дочь живой или мертвой.

«Она была, как ангел»

О том, что страшная находка обнаружена, первыми заговорили местные жители, всё это время поддерживавшие убитую горем семью.

– Вчера Сонечка нашлась. Спасибо, родные, за молитвы, за вашу материальную помощь ребятам. Теперь Соню хоть похоронят по-христиански, – написали 12 июля в соцсетях близкие семьи.

Оказалось, тело отнесло течением за зареченский понтонный мост, Соню нашли в районе слияния Сысолы и Вычегды. Там тоже искали, но больше внимания уделяли противоположному берегу с его зарослями и омутами. А в последнее время стали ездить по всей ширине реки, и не зря.

Найти тело девушки позволил случай. Моторный катер задел корягу, за которую зацепилась Сонина футболка… Волонтёры, находившиеся неподалеку, тут же подоспели на лодках. По их словам, даже спустя месяц под водой Соня выглядела почти нетронутой – словно светлый ангел. Именно такой она и останется в памяти: красивая студентка, добрая и милая, активистка, победительница конкурсов.

Последний путь

Сегодня Соню проводили в последний путь в Визинге, в Сысольском районе, откуда девушка была родом. Проститься с той, кого так любили и ценили, собрались десятки людей. Даже совсем чужие не могли сдержать слез, обращаясь к родителям — Виктории и Михаилу.

В адрес родителей звучали слова, от которых щемит сердце: «С этим горем не смириться, остается только жить дальше и помнить», «Господи, дай сил семье пережить утрату. Вика, родная... Югыдін да шоныдін!», «Нет боли сильнее, чем потерять ребёнка», «Мягких облачков тебе, Сонечка»…

Короткой строкой

А в это же время в посёлке Краснозатонский на озере Выльты случилась ещё одна беда – утонул 12-летний мальчик. Это произошло днём 12 июля на глазах у людей. Спасателям пришлось извлекать тело ребёнка из воды – спасти его уже не могли. Обстоятельства происшествия выясняются.

Только цифры

С начала года на водоёмах Коми утонули 19 человек. Основные причины – купание в запрещённых местах и отсутствие официальных пляжей. На данный момент в республике не открыт ни один оборудованный пляж. Ожидается открытие шести пляжей в Корткеросском районе, по одному – в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе.

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