Глава Коми рассказал о своем выздоровлении от коронавируса

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что «перестал выделять коронавирус» и готов приступить к работе в офлайн-режиме. Покинутая им в связи с выпиской 22 июня Коми республиканская больница за время болезни Уйбы вновь превратилась в ковидный госпиталь.

Напомним, Владимир Уйба рассказал о своем заражении коронавирусом 16 июня в видеообращении на личной странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, это произошло, несмотря на сделанные еще в феврале две прививки и добросовестное ношение маски в общественных местах.

Видео о выздоровлении появилось уже на официальной странице Республики Коми. Глава действительно выглядит бодрее и тщательно подбирает слова.

«Я перестал выделять вирус, безопасен для окружающих и могу приступить к работе. Заболевание протекало у меня в лёгкой форме. Две прививки создали уровень антител, но его стало недостаточно для нового штамма вируса», - считает Владимир Уйба, настаивая при этом на эффективности вакцинации.

Глава почти 10 дней провел в Коми республиканской больнице. Еще во время лечения там он принял решение о переводе ее под под ковидный госпиталь.

«Мы до последнего не хотели переводить. Но мы продолжаем проигрывать счет этой болезни. Поэтому нам пришлось это сделать», - говорит В. Уйба.

По его словам, там развернули 135 коек. Всего дополнительно на 22 июня в Коми развернули уже 1622 койки.

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