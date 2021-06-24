Вакцинацию от коронавируса в Коми прошли менее 15 процентов жителей

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Минздрав Коми обнародовал последние данные по вакцинации. На 23 июня 2021 против COVID–19 привиты 120 116 человек. При этом 40 процентов от всех вакцинированных – это люди возраста 60+.

«Комсомольская правда Коми» решила подсчитать, насколько мы приблизились к плановым показателям. В республике проживает 813 590 человек (согласно данным Комистата на 1 января 2021 года ). Совершаем простую арифметическую операцию и получаем цифру 14.76% вакцинированных.

Напомним, план для создания коллективного иммунитета – 60 процентов. И в Коми есть район который этот показатель перешагнул – это Ижемский (61,8% привитых). Вуктыл на пороге – 58,9%. Об этом сообщил Владимир Уйба в видеообращении от 22 июня.

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