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Здоровье26 июня 2021 12:10

Жителям Коми: добровольность вакцинации закрепят законодательно

В Коми темпы вакцинации остаются крайне низкими
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной даже после внесения ее в Национальный календарь профилактических прививок календарь.

Сейчас депутаты как раз готовят поправку о добровольности, сообщают на сайте Госдумы. Уверяют, что внесение в календарь прививок всего лишь должно обеспечить бесплатную возможность сделать прививку от ковида, но ни в коем случае не должно дискриминировать тех, кто не вакцинировался.

Председатель ГД признал, что сейчас отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме или отстранения от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Напомним, в Коми темпы вакцинации остаются крайне низкими. Власти обеспокоены ситуацией, но пока воздействуют на население внушением и флешмобами.

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