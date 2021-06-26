Жителям Коми: добровольность вакцинации закрепят законодательно

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной даже после внесения ее в Национальный календарь профилактических прививок календарь.

Сейчас депутаты как раз готовят поправку о добровольности, сообщают на сайте Госдумы. Уверяют, что внесение в календарь прививок всего лишь должно обеспечить бесплатную возможность сделать прививку от ковида, но ни в коем случае не должно дискриминировать тех, кто не вакцинировался.

Председатель ГД признал, что сейчас отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме или отстранения от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Напомним, в Коми темпы вакцинации остаются крайне низкими. Власти обеспокоены ситуацией, но пока воздействуют на население внушением и флешмобами.

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