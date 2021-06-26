За сутки коронавирусом в Коми заразились 174 человека

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Число заболевших коронавирусом в Коми по-прежнему вызывает тревогу. По данным федерального оперштаба, на 26 июня эта цифра увеличилась на 174. В общей сложности от инфекции в республике пострадали уже 45 834 человека.

Один летальный исход за сутки, всего за период пандемии – 997.

Напомним, в Коми разворачивают новые койки в связи с обострением ситуации. А темпы вакцинации остаются крайне низкими.

На 26 июня в Коми выздоровело 49 пациентов, всего излечилось 44 044 человека.

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