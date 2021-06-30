Люди со всего мира объединились, чтобы восстановить церковь в Коми

Храм построили в 18 веке. Фото Бориса Фомичёва Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это место в Княжпогостском районе, по пути из Сыктывкара в Ухту, знают все: у древней деревне Ляли прямо с трассы открывается шикарный вид на реку Вымь и Богоявленский храм. Почти 80 лет он стоял в запустении и разрухе, ни раз горел, терпел удары молнии и ураганный ветер. Наикрасивейшее православное святилище превратилось в архитектурный призрак... Но, как говорят, на всё воля Божья. Несколько лет назад храм начали восстанавливать. А в июне случилось знаковое для всего православного люда событие: на храм водрузили купол и крест!

В 1941 году храм закрыли. Фото Владимира Кривцуна Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Место силы

Деревня Ляли — удивительное по красоте и энергетике место. Люди здесь поселились ещё в ХI-ХII веках (так археологи датируют расположенный здесь могильник). В дозорной книге 1608 года писарь указал, что в погосте Ляли имелось две деревянные церкви (Богоявления Господня и Николая Чудотворца), четыре двора священнослужителей и 37 крестьянских дворов. В историческом документе говорилось, что «в церквах образы и книги, и свечи, и ризы, и сосуды церковные, и колокола, и всё церковное строение мирское», то есть купленные на деньги крестьянской общины.

Спустя почти два века в ведомости «О церквях и священниках Яренского уезда» (датирована 1798 годом) вновь упоминаются Ляльские храмы. В документе, который сохранился до наших дней, всего в двух строчках указано, что «8 мая сего (1798) года Ляльские храмы погорели». Церковный пожар стал настоящим ударом для прихожан. Но рук ляльцы не опустили, а поняли: строить новый храм обязательно будут, но уже на века. И к середине XIX века на берегу Выми выросла каменная церковь.

Новаторство в глубинке

Новый храм имел три престола и был одним из красивейших в Усть-Сысольком уезде. До сих пор искусствоведы считают, что строители ляльского храма использовали новаторские для ХIХ века элементы в оформлении фасадов. Так, провинциальный храм на левом берегу Выми украсили ширинками (прямоугольные углубления в стене), а также килевидными и волютообразными каменными наличниками.

Сегодня Богоявленский храм признан образцом классицистической культовой архитектуры. Он отличается чёткими пропорциями, стройным и лёгким силуэтом. Храм в Лялях уникален и второго такого в Коми просто нет!

Погасли свечи

ХХ век принёс в Россию ветер перемен. На смену традиционным ценностям и царской власти пришли большевики. Гонение батюшек, срывание колоколов с церквей, сжигание икон — волна беспорядков катилась по всей стране.

То ли ангел-хранитель берёг, то ли молитвы прихожан помогли, но в Богоявленском храме служили службы вплоть до начала Великой Отечественной войны. Но к концу 1941 года в храме погасили свечи, безбожники заперли его на замок. Это была последняя закрытая в Коми АССР церковь.

Как нередко бывало в советские времена, в намоленных стенах под святым куполом организовали склад.

В конце 70-ых годов Богоявленский храм пережил новое испытание – в шпиль колокольни ударила молния, начался пожар. В огне сгорела половина полов яруса звона, значительная часть кровельного покрытия, из-за чего обрушилась часть свода трапезной второго этажа.

В начале 80-ых годов здесь случился очередной пожар. Огонь уничтожил полы трапезной, храма и алтаря летнего храма. Оказались полностью утрачеными иконостасы летней и зимней церквей, рамы на окнах, лестницы.

Ангельский знак

Вновь о храме вспомнили уже в 90-ых годах. Местные жители до сих пор из уст в уста передают историю, которую иначе как чудом не назвать. В годы церковных гонений из Богоявленского храма служители вывезли икону «Крещение Господне. Богоявление» и отдали её в один из приходов Сыктывкара. Она была написана ещё ХVII веке и считалась главной храмовой иконой. Так вот, в начале 90-ых годов древняя икона «Крещение Господне. Богоявление» замироточила!

А в след за этим в 1992 году здание разрушающегося храма в Лялях власти передали в православной общине, а ещё через семь лет - Сыктывкарской и Воркутинской епархии.

Путь к Богу

С 2019 года настоятелем храма в Лялях является иерей Владимир (Левичев). Его путь к Богу столь же удивителен, как и судьба храма.

- До 49 лет я был простым мирянином, работал стоматологом, - рассказывает о себе священник. - Но с детства помню, как в душе чувствовал благодать, когда приходил в церковь. Наверное потому в начале 90-ых годов решил креститься, а затем окончил церковное училище. Со временем стал звонарём, после пять лет служил в церкви в местечке Кируль.

Отец Владимир: "До 49 лет я был простым мирянином, работал стоматологом". Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В сентябре 2018 года — в Рождество Пресвятой Богородицы, отец Владимир стал священником. «После рукоположения Владыка спросил, где я хочу служить. Я ответил, что в кирульской церкви. «Ну тогда и в Лялях служи», - добавил архиепископ. Так и случилось», - добавляет иерей.

Когда отец Владимир впервые побывала в Лялях и провёл службу, говорит, что почувствовал Божье благословение. Уже позже батюшка понял, что готов не просто служить в местной часовне, но и восстанавливать древний храм:

- Такое сподвижничество у нас в роду: мой прадед в начале прошлого века строил в Ярославле церковь Андрея Критского. Он, кстати, работал на заводе, расположенном неподалёку, и при взрыве котла в 1906 году погиб, так и не увидев освящения храма.

Крестом и словом

Итак, ещё в два года назад отец Владимир решил восстанавливать храм. Первые работы начались летом 2020 года. Несмотря на разгулявшийся коронавирус батюшка сумел объединить вокруг себя группу мирян — в основном жители Емвы и Сыктывкара, которые регулярно выезжали на субботники в Ляли. А потом и вовсе взялись за ремонт крыши.

- Мы объявили сбор денег, распространили эту информацию по соцсетям и довольно быстро смогли собрать нужную сумму, купить стройматериалы. Лето в прошлом году было тёплым и этого времени хватило, чтобы отремонтировать большую часть провалившейся крыши, - вспоминает батюшка.

С приходом осенних дождей, а потом и зимы работы пришлось остановить. Однако благотворительная акция по сбору денег, и планирование работ на лето-2021 продолжались.

Так, минувшей весной в одной из мастерских Сыктывкара начался сбор купола. Местные умельцы не просто изготовили золотую маковку, но и сумели восстановить исторический купольный крест (он был изготовлен ещё в середине ХIХ века). В начале июня всю эту композицию решили установить на храм.

В начале июня крест и новый купол водрузили на церковь. Фото Владимира Кривцуна Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Когда всё было готово и пришло время устанавливать конструкцию на крышу храма встал вопрос: как технически это сделать? Нужен был не только кран, но и очень профессиональный крановщик, способный выполнить ювелирную работу — аккуратно водрузить купол на церковь, - рассказывает отец Владимир.

Тогда батюшка обратился к строителям Республиканского стадиона и руководитель фирмы — серб по национальности, выделил на благое дело кран и крановщика. Денег за это братья-славяне с православного батюшки не взяли.

С приветом из Африки!

Но на этом интернациональный колорит при восстановлении Богоявленского храма не закончился. Впервые студент СГУ им.П.Сорокина Марко Эйсса посетил Ляли в мае. Уроженец Северной Африки, как и большинство христиан в Египте, принадлежит к Коптской православной церкви. В подтверждение тому Марко демонстрирует татуировку на запястье в виде креста.

В былые времена африканцы-мусульмане нередко притесняли приверженцев христианства. Однако, как утверждает Марко, он никогда не боялся агрессии со стороны религиозных фанатиков.

В Египте Марко был дьяконом в христианской церкви. Но приехав на другой континент, чтобы получить медицинское образование, не отступил от веры. - Когда стал учиться в Сыктывкаре, то пришёл в Свято-Вознесенский храм. Здесь помогал настоятелю по обустройству территории, - объяснял на ломаном русском Марко. - Потом познакомился с отцом Владимиром. Он рассказал, что восстанавливает храм в Лялях. Я считаю, что тоже должен помочь в его восстановлении.

Бруталы в косухах

Не менее удивительна история, которая случилась в Лялях на Пасху. Солнечным воскресным утром село заполонили ребята на мотоциклов. Со стороны могло показаться, что байкеры столь необычным способом решили открыть очередной мотосезон. Но нет.

Два десятка мотоциклистов съехались в Ляли на Пасху. Фото Владимира Левичева Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Люди в косухах, кожаных штанах и банданах съехались к святому месту, чтобы поучаствовать в субботнике. А тут ещё и Христово Воскресение! Здесь не было рок-музыки и показательных заездов. Напротив байкеры из мотоклуба «Зыряне», а также десятки волонтёров, мирно убирали мусор со второго этажа Богоявленского храма. Также приводили в порядок окружающую территорию, сгребали прошлогоднюю траву возле обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен напротив храма. Перед началом работ священник отслужил Пасхальный молебен, освятил куличи и яйца. После трудов праведных все участники богоугодного мероприятия трапезничали.

Что впереди?

В планах у иерея Владимира закончить восстановление купольного ансамбля, а также постелить полы и установить окна. В официальной группе в вк «Богоявленский храм деревни Ляли» продолжается сбор денег. Помочь может каждый из нас.

Как бы то ни было, уже сейчас понятно, что волонтёрское движение по восстановлению храма в Лялях только набирает обороты. Присоединиться к нему могут все желающие.

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