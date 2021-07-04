В Коми введут обязательную вакцинацию от коронавируса

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На заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 приняли решение о введении в Коми обязательной вакцинации против коронавируса декретированных групп населения.

По словам главы республики Владимира Уйбы, конкретная дата будет объявлена после того, как в Коми появится препарат в достаточном количестве. Напомним, сейчас вакцины не хватает даже для добровольцев. В трех городах Коми вакцинация приостановлена.

Обязательный принцип вакцинации будет распространяться на тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей, уточнил В. Уйба в видеообращении 3 июля. Это педагоги, медики, работники сферы услуг. По предварительным подсчетам она коснется 93 443 жителей Коми.

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