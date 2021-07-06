Нужна помощь подростку из Воркуты, которого изувечил в ДТП пьяный экс-прокурор

Фото: vk.com/pomosh_stepanu

Страшное ДТП стало трагедией для семьи 17-летнего воркутинца Степана Сонина. Девять месяцев интенсивного лечения, нескольких сложнейших операций. Теперь жизнь подростка вне опасности, но ходить он пока не может.

На реабилитацию необходимо 1,65 млн. рублей. Рядом со Степаном только бабушка и мама, которая ушла с работы ради того, чтобы спасти сына.

Все документы в группе «Помощь Степану Сонину».

Перевести деньги можно на счет мамы:

Получатель: Хольная Татьяна Игоревна

Номер счёта: 40817810028780335401

Телефон, привязанный к карте «Сбербанк» + 7912 123 6804

Напомним, трагедия произошла вечером 19 сентября 2020 года на пешеходном переходе улице Ленина. Пьяный бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамовна иномарке сбил 17-летнего студента колледжа.

Абрамова судили и приговорили к четырем годам и шести месяцам в колонии общего режима.

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