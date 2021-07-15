Когда в Коми начнут отстранять от работы отказников от вакцинации

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Роструд уточнил, как будут отстранять от работы без сохранения заработной платы тех, кто отказывается прививаться от коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства от 13 июля.

Основаниями Роструд называет статью 76 Трудового кодекса РФ. Там указано, что отстранять от работы можно в соответствии с нормативно-правовыми актами. В Коми это документ о введении обязательной вакцинации среди декретированных групп населения.

Приказ об отстранении оформляют после письменного отказа работника от вакцинации. Который он должен написать, если в срок не предоставит сертификат о прививке либо медотвод.

Конкретные сроки устанавливают в каждом регионе.

Напомним, они указаны в постановление главного санитарного врача по Коми об обязательной вакцинации отдельных групп населения: до 6 августа – первый компонент, до 27 августа – второй.

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