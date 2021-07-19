«Был всегда за справедливость»: в Сыктывкаре нашли труп 26-летнего пропавшего парня

Фото: из личного архива Дмитрия Смолина

Поиски 26-летнего Дмитрия Смолина из Сыктывкара завершены. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт Коми». Добровольцы рассказали, что поиски закончились трагическими вестями: молодой парень был найден мертвым.

Традиционно волонтеры не раскрывают обстоятельства исчезновения, подробности поисков, а также причины смерти. Однако, как удалось узнать корреспондентам «КП-Коми», тело Дмитрия было найдено на окраине города на пятый день поисков.

Сразу же после исчезновения юноши родители не могли найти себе места и бесконечно задавали себе вопросы: «Почему и куда ушел их любимый сын?». Близкие говорят, что после новости о смерти Дмитрия их окутало горе. Родственники, друзья Дмитрия и все неравнодушные горожане сейчас выражают слова соболезнования семье погибшего.

- Дим, как так-то... Помнить тебя будем, всегда весёлым был, всегда ты был на стороне справедливости и добра. Помним, Любим и скорбим. Не должны родители хоронить детей, - пишет близкая знакомая Дмитрия Марина.

Дмитрию на момент смерти было всего 26 лет. Сразу, как ему исполнилось 18, он отправился в армию, строил большие планы на жизнь. Похоронят юношу в родном городе в ближайшее время.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранительным органам предстоит установить истинные причины смерти сыктывкарца.

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