Пенсионеры Коми получат единоразовую выплату в 10 тысяч рублей в сентябре

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Пенсионеры Коми смогут рассчитывать на денежную единоразовую выплат, анонсированную президентом России Владимиром Путиным, уже в сентябре. Размер пособия составит 10 тысяч рублей.

Соответствующий указ, в котором говорится, что деньги будут перечислены на счет получателя в следующем месяце, подписал ранее глава государства. Правда, в документе уточняется, что выплата может быть начислена и позднее при условии, что власти не успеют выделить деньги в сентябре.

В документе также сообщается, что выплаты будут производиться на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле: никаких специальных заявлений подавать не нужно.

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