«Вся моя жизнь — один большой детектив»: следователь из Усинска Светлана Колесникова

Очаровательный следователь из Усинска Светлана Колесникова - гость номера «КП-Авиа». Фото: личный архив.

Могут ли красота, женственность и нежность сочетаться с хладнокровием, целеустремлённостью и решительностью? Как совмещать трудную работу в правоохранительных структурах с ранимостью и чувствительностью женского сердца? Ответы на эти вопросы знает победительница республиканского онлайн-фотоконкурса «Комсомольской правды в Коми» «Леди в погонах — 2021», следователь из Усинска Светлана Колесникова. О причинах выбора профессии и службе в правоохранительных органах девушка рассказала журналу «КП-Авиа».

Её легко можно сравнить с героиней детективного сериала, в котором красивая и умная девушка-следователь лёгким взмахом длинных ресниц раскрывает запутанные преступления. Светлана порой тоже работает сутками: напряженный график, определённая опасность для здоровья и общение с разными слоями населения не мешают ей прекрасно выглядеть и покорять всех своих обаянием. В чём секрет?

Фото: личный архив.

— Светлана, скажите, как вам пришло в голову стать следователем? Многие считают, что это совершенно не женская профессия. Чем пленила вас «жёсткая романтика»?

— С детства папа привил мне чувство, что всё должно быть по закону и справедливости, именно это побудило меня пойти по его стопам и стать следователем. Евгений Александрович всегда есть и будет для меня образцом порядочности, честности и целеустремлённости. Он очень долго работал в правоохранительных органах, начинал в печорской полиции, был оперативным сотрудником и сотрудничал со следственным комитетом, поскольку был закреплён за тяжкими и особо тяжкими преступлениям. Позже его повысили до начальника уголовного розыска в Сосногорске, после чего он ушёл на пенсию. Папа 31 год посвятил профессии. Я им очень горжусь и всегда равняюсь на него. Все тяготы и трудности рабочего процесса я преодолеваю с улыбкой на лице, потому что знаю: если ни я, то кто?

— А мама?

— Мама Вера Евгеньевна работает в торговле, помогает мне советами и во всём является надёжной опорой для нас с папой. Мои родители поддерживают меня на 100% во всех начинаниях. В августе у них, кстати, никелевая свадьба. От души поздравляю!

Родители гордятся своей девочкой. Фото: личный архив.

— Как вы считаете, кому легче работать следователем — мужчине или женщине?

— Вообще есть мнение, что следователь — бесполое существо. Но, к примеру, преступления, связанные с несовершеннолетними, особенно с девочками, попавшими в неприятные ситуации, лучше вести женщинам-следователям, от мужчин девочки, бывает, закрываются психологически. Я с девочками рисую, их надо расположить к себе, завоевать доверие, чтобы дитя почувствовало поддержку постороннего человека. У меня в кабинете на стене висит мой портрет, нарисованный 8-летним ребёнком (улыбается). В зависимости от преступления должен быть баланс: в профессии следователя нужны и женщины, и мужчины.

— Вы помните своих первых наставников?

— Когда я училась в СыктГУ, то проходила практику в следственном отделе. Наставником была следователь по особо важным делам Мишарина Ирина Владимировна, которая, как и отец, заложила в мою голову много умных мыслей. Самое главное, говорила она, логически и нестандартно мыслить и всегда быть на шаг впереди преступника.

Церемония награждения республиканского фотоконкурса «Леди в погонах-2021» в Республике Коми. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

— Расскажите о своем первом выезде на место преступления.

— В мой первый рабочий день следователь взял меня на место происшествия — убийство. В квартире я всё осмотрела, собрала улики. А потом было задержание подозреваемого, он объяснял, почему так поступил с погибшим, почему сбежал. Помню, сильно переживала в тот день, так как ещё не знала, что надо делать.

— Как строится ваш рабочий день?

— Как у всех — с 8.45 утра. Но вообще-то у нас ненормированный рабочий день. Нередко, в особенности, когда нужно закончить уголовное дело, направить его в суд — и приходим пораньше, и сидим допоздна. И работа следователя не прерывается даже в выходные дни. И даже когда ты идёшь домой после насыщенного трудового дня, в голове крутится тактика, все думы всё равно о том деле, которое ты сейчас ведёшь. Да, работаем порой и сутками, но я знала, на что иду, поэтому меня это не тревожит.

— Мешает ли работа личной жизни?

— Есть трудности, но я люблю свою работу. Это мой выбор.

— Что входит в ваши обязанности?

— В первую очередь, конечно же, помощь людям. Мы не имеем дело с радостными событиями и поводами в нашей профессии. Те люди, с которыми приходится общаться, почти всегда связаны с бедой, будь то свидетель, либо подозреваемый. Важно быть психологом, чтобы довести дело до конца. А вообще в мой функционал входит самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, а также помогать потерпевшим и свидетелям в различных ситуациях. Приятная часть моей работы — общение с детьми. Я посещаю школы, детские сады, училища, техникумы и усинский детский дом, провожу с ребятами профилактические беседы, рассказываю о преступлениях, ответственности за них и последствиях, привожу примеры из личного опыта.

Светлана с удовольствием работает с детьми. Фото: личный архив.

— Расскажите о делах, в раскрытии которых вы принимали непосредственное участие.

— В 2019 году в полицию Усинска пришла женщина, которая потеряла из виду своего сожителя. По её словам, гражданский муж пропал уж как три дня, телефон его не отвечал, она очень сильно волновалась. А спустя день в подъезде одного дома было обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе расследования мы выяснили, что погибший буквально за несколько дней до своей смерти выпивал в этом доме в компании. Как это обычно бывает, во время застолья вспыхнула ссора между собутыльниками, во время которой мужчина получил удар ножом в шею и скончался. Убийца испугался и попытался скрыть следы преступления — он решил вместе с помощником вынести труп в деревянном ящике в гаражи (кстати, дело об укрывательстве преступления сейчас находится на рассмотрении в суде). Но ящик не удержали, он упал в подъезде на лестнице и развалился. Злоумышленники испугались ещё сильнее и сбежали. Убийца получил 11 лет строгого режима.

— Как вы относитесь к тем, кто оступился?

— Я считаю, если человек нарушил закон, то он должен за это ответить. И задача следователя — выяснить всё досконально для того, чтобы либо изобличить виновного, либо восстановить доброе имя невиновного. От умения и энергии, настойчивости и оперативности, инициативы и самоотверженности следователя во многом зависит исход дела.

Иногда можно позволить себе не быть слишком серьёзной. Фото: личный архив.

— Какие дела вам больше нравится расследовать: мошенничество, убийства, покушения, кражи?

— Мне нравится расследовать то, чего ещё не было в моей практике. Ведь каждая новая ситуация — всегда разная, интересная, и нужно уметь «бить без синяков» — чтобы человек запомнил на всю жизнь и больше никогда так не делал. Если честно, особого разделения у нас нет. Настоящий следователь должен уметь разбираться во всём.

— Как вы смотрите детективные фильмы? Наверняка узнаете, кто преступник в самом начале или в середине.

— К сожалению, у меня мало времени смотреть детективные фильмы, ведь моя жизнь — это и есть один большой детектив с разными людьми и ситуациями.

Фото: личный архив.

— Вы карьеристка или всё-таки для вас работа — по любви?

— Для меня работа — по любви. Мне повезло работать в команде достойных офицеров, которые являются для меня примером и в работе, и в личной жизни. Я придерживаюсь мнения, что надо получать удовольствие от самого процесса, от опыта, направленных в суд дел и справедливых приговоров. Я не хочу ходить на работу из-за зарплаты. Мне нравится работать следователем. И если получится сделать карьеру, стать когда-нибудь руководителем подразделения, то хорошо.

— Что для вас лучший отдых? Чем занимаетесь в свободное от работы время?

— Люблю проводить время на природе. В свободное время я учусь и уделяю время себе и своей семье.

Юбилейный номер журнала - в подарок юбилейной Республике Коми. Фото: Александра САВИНОВА

— Какими качествами должен обладать хороший следователь?

— Порядочность, грамотность, внимательность, усидчивость, рассудительность. Перечислять можно много! Следователь должен чётко понимать, что он делает и для чего. Уважать и соблюдать закон. Поддерживать себя в хорошей физической форме и быть всегда на высоте. Быть человеком.

Досье

Светлана Колесникова, 25 лет.

Старший следователь следственного отдела по городу Усинску СУ СК России по Коми. Родилась в Печоре. Окончила Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина: бакалавриат — по специальности «юриспруденция», магистратуру — по направлению «юрист в сфере правоохранительной деятельности». В настоящее время обучается в аспирантуре. В правоохранительных структурах служит четыре года. Увлекается йогой.

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