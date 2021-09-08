В селе Коми, где закрылся единственный продуктовый магазин, будут развозить еду на дом

Магазин перестал работать в начале сентября. С тех пор местные вынуждены ездить за продуктами далеко от дома Фото: Архив "КП"

В селе Туръя закрылся единственный продуктовый магазин. Более ста жителей деревни теперь гадают, откуда им брать еду и просят властей помочь им решить эту проблему.

Ближайший магазин находится в Емве, за 80 км от села. Возможности ездить так далеко есть далеко не у всех: в селе живут преимущественно пенсионеры и мамы с маленькими детьми. К тому же, сейчас начнется сезон бездорожья, говорят местные.

Власти региона заметили тревогу селян и попытались их успокоить. По их словам, сейчас ведутся переговоры с предпринимателями о развозе продуктов на дом.

- Директор ООО «Динара» подтвердил информацию о прекращении торговой деятельности в СП «Туръя», с 1 сентября магазин закрылся из-за его нерентабельности. В адрес предпринимателей были направлены предложения о необходимости организации развозной торговли в Туръя, - сообщили в пресс-службе главы.

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