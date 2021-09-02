В Кремле прокомментировали поведение школьника из Коми, указавшему президенту на историческую неточность

Фото: пресс-служба президента России

В Кремле не считают поведение Никанора Толстых из Коми, поправившего президента России Владимира Путина, наглостью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее директор школы, в которой учится подросток, охарактеризовала решение мальчика уточнить историческую неточность как наглость и отсутствие скромности.

- Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит. Тем более талантливого. Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы, - заявил Песков.

Он выразил надежду на то, что к ребенку не будут применяться никакие дисциплинарные санкции. По словам Пескова, сам Владимир Путин относится щепетильно к историческим фактам и готов принимать корректировки от кого угодно: и от взрослых, и от детей.

- Надеемся, что всё-таки ребёнок не подвергнется критике со стороны директора школы. Президент сам говорил, что это диалог, урок в виде диалога, - заключил Песков.

Напомним, громкая история, прогремевшая на всю страну и в миг прославившая обычного школьника из Воркуты, произошла накануне во время марафона «Новое Знание» во Владивостоке. Президент рассуждал о военной кампании Петра I во время Северной войны, но оговорился, назвав ее семилетней. Никанор Толстых не смог не поправить главу страны и, извинившись, уточнил, что речь все-таки идет о другой войне.

- Не сочтите за мою, как бы... В общем, это называлось не семилетняя война, а просто Северная война, - сказал школьник.

На это Владимир Путин улыбнулся и поблагодарил мальчика за внимательность.

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