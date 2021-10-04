Сегодня празднует день рождения глава Коми Владимир Уйба

Чужан лунöн тэнö! Фото: Нина ЮШКОВА

Сегодня день рождения празднует глава Коми Владимир Уйба – ему исполнилось 63 года. Поделимся с вами известными фактами о руководителе региона.

Напомним, указ о его назначении на должность врио главы Коми Владимир Путин подписал 2 апреля 2020 года.

Родители-инженеры

Уйба Владимир Викторович родился 4 октября 1958 года во втором по размеру городе в Сибири – Омске. Мать и отец будущего врача и политического деятеля работали инженерами.

Без склонений

По словам Уйбы, его отец, чью фамилию он с гордостью носит, принадлежит к эстонскому роду с многовековыми корнями. Причем правильно фамилия врио главы звучит как "Уйбо". В иностранном языке она не склоняется, поэтому при произношении и написании на русском этого тоже делать не стоит.

- Поскольку фамилия исторически исконно эстонская, то она не склоняется. Но мне говорят: «Но у тебя же не Уйбо, а Уйба», - сказал врио главы, отметив, что сотрудник паспортного отдела ошибся, когда вписывал его данные в паспорт. Однако в свидетельстве о рождении фамилия написана верно: Уйбо.

Лауреат

Владимир Уйба является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники и лауреатом той же премии в области образования.

Четверть миллиона научных публикаций

Также Уйба является главным редактором журналов «Медицина экстремальных ситуаций» и «Медицинская радиология и безопасность». Он автор и соавтор около 250 научных публикаций.

Орденоносец

Награжден орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, двумя орденами Мужества, орденом Дружбы Республики Южная Осетия, благодарностями Президента России, почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Многодетный отец

Владимир Уйба женат. Его супругу зовут Галина Юрьевна. Семья Уйба многодетная, чета воспитывает пять детей – четыре сыночка и лапочка-дочка.

Собаковод и супруг фермера

Чета Уйбы имеет свою ферму. Супруга Владимира Уйбы выращивает экологически чистые продукты, разводит овец, коров и гусей. Также у главы Коми есть несколько собак.

Охотник

Глава Коми разделяет интересы многих коми – он тоже любит охоту. Об этом он рассказывал в интервью региональным изданиям.

«Коми Путин»

Не обошлось и шуток в сторону главы республики. Самая известная из них вышла на федеральный уровень. Однажды в командировке он обмолвился «Для вас я – Путин», фраза вызвала бурю эмоций у населения – одни от души посмеялись, другие возмущались. И те, и другие долго не могли её забыть. По словам главы региона, он хотел донести до жителей Мутного Материка, что вопросы и проблемы, касающиеся региона, должны решаться непосредственно силами республиканских властей, без привлечения федералов.

Вот и всё!

Мы в свою очередь от редакции Комсомольской правды пожелаем Владимиру Викторовичу счастья, добра, мира вокруг и, главное, здоровья!

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