Многодетный отец и заслуженный врач: что известно о врио главы Коми Владимире Уйбе

Вечером 2 апреля уже экс-губернатор Сергей Гапликов в видеообращении объявил о сложении полномочий главы республики. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Владимир Уйба. Чем он известен и чем занимался раньше, в статье «КП-Коми».

Где учился и где учит

Уйба Владимир Викторович родился в семье инженеров 4 октября 1958 года в Омске. В 1982 году он окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог». В 2000 Владимир Уйба пополнил багаж знаний, окончив Академию народного хозяйства при правительстве РФ по курсу «экономика и управление на предприятии».

Является доктором медицинских наук. Защитил диссертацию в 2005 году в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

В том же году Владимир Уйба стал заведовать кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института повышения квалификации Академии постдипломного образования ФМБА России. В 2009 году занял пост ректора Института последипломного профессионального образования им. А. И. Бурназяна ФМБА (ныне Медико-биологический университет инноваций и непрерывного образования ФМБА). Сейчас заведует в вузе кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

Также врио главы Коми является главным редактором журналов «Медицина экстремальных ситуаций» и «Медицинская радиология и безопасность». Он автор и соавтор около 250 научных публикаций.

Карьера

С 1982 года по 1984 год Владимир Уйба проработал цеховым врачом-терапевтом в поликлинике № 20 в Екатеринбурге (тогда Свердловск). После пять был главврачом Белоярской АЭС (поселок Заречный, Свердловская область).

В 1989 году Владимир Уйба стал начальником медико-санитарной части № 32 Третьего главного управления при Минздраве СССР. Управление курировало вопросы космической медицины, профилактики и лечения работников предприятий и НИИ, связанных с атомной промышленностью, разработкой и производством ядерного, химического и бактериологического оружия. В 1992 году оно было преобразовано в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РФ. С 1999 по 2002 год Владимир Уйба занимал в нем должность замруководителя.

Позже он подался в бизнес и стал гендиректором компании «Виру», которая торговала фармацевтическими и медицинскими товарами и техникой. После Владимир Уйба на несколько месяцев (с июня по декабрь 2003 года) вернулся на старую должность в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем. 16 декабря 2003 года его повысили до руководителя управления.

В ходе реформы управление упразднили. На его базе создали Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), подведомственное Министерству здравоохранения России (тогда Министерству здравоохранения и социального развития РФ). Почти 16 лет Владимир Уйба руководил ФМБА.

22 января его назначали на должность замминистра здравоохранения России. Кстати, министром является Михаил Мурашко, который долгое время работал в Коми.

2 апреля Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Уйбы на должность врио главы Коми.

Награды

Владимир Уйба является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники и лауреатом той же премии в области образования. Награжден орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, двумя орденами Мужества, орденом Дружбы Республики Южная Осетия, благодарностями Президента России, почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Он врач высшей квалификационной категории. Имеет звание заслуженного врача России и заслуженного деятеля науки.

Семья и доходы

Владимир Уйба женат. Его супругу зовут Галина Юрьевна. Семья Уйба многодетная, чета воспитывает пять детей.

В 2018 году Владимир Уйба задекларировал доход в 7,5 млн рублей. Его супруга доход в 2,2 млн рублей.

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