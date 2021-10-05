Бывшего главу МВД по Коми посадили на девять лет

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Сыктывкарский городской суд признал экс-министра внутренних дел по Коми Виктора Половникова в получении взятки в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Соответствующее решение было объявлено во вторник, 5 октября.

Осужденного приговорен к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший министр будет в колонии строгого режима. Кроме того, Половникова оштрафовали 14,5 миллиона рублей и на пять лет запретили занимать должности в МВД. Экс-министра также лишили звания генерал-майора полиции. Кроме того, у него конфискуют полученные в результате взятке 14,5 миллиона рублей. Также сохраняется арест на танхаус Половникова в Сыктывкаре и земельный участок под ним, гараж в Кургане и 190 тысяч рублей на банковском счете.

Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие малолетнего ребенка, наличие госнаград и имеющиеся заболевания. Отягчающим обстоятельством признано то, что экс-министр совершил преступление, будучи сотрудником правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, гособвинитель просил признать Половникова виновным в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем. Экс-главу МВД просили приговорить к 13 годам строгого режима и оштрафовать на 14,5 миллиона рублей. Его также хотели лишить звания генерал-майора полиции и всех государственных наград. Кроме того, прокурор просил конфисковать квартиру площадью 154 квадратных метра в Сыктывкаре и половину земельного участка.

Напомним, что глава МВД по Коми является уроженцем Курганской области. Он долгое время там служил: возглавлял Управление внутренних дел по Кургану, после был замначальника УВД Курганской области по экономической безопасности. Министром внутренних дел Коми Виктор Половников стал в 2015 году. Его обвинили в получении взятки в 12,5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Следствие считает, что посредниками при передаче взятки стали адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава УВД по Татарстану Фаяз Шабаев. Последний и дал компромат на Виктора Половникова следователям.

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