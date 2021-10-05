«Лучший учитель»: в Коми на сторону угрожавшего набить лицо школьника педагога встали горожане

Фото: скриншот видео

В воркутинской школе №39 произошёл инцидент между учителем физкультуры и девятиклассником Эрнестом П. Дмитрий Борисович, так зовут педагога, угрожал школьнику набить лицо. Мужчина даже замахнулся на ребёнка. Все действия учителя были записаны на видео, которое опубликовал сам Эрнест.

По словам подростка, он лишь спросил у учителя, почему он играет в баскетбол в туфлях и значит ли это, что им тоже можно заниматься в неспортивной обуви. Однако версия, рассказанная юношей, убедила не многих. Активные комментаторы утверждают, что видео обрезано, а фраза вырвана из контекста. Мужчину просто довели, уверены горожане.

— Дмитрий Борисович хороший учитель. Готовит учеников к различным спортивным соревнованиям и к сдачи ГТО. А насчёт видео… видно, что взято из какого-то контекста и его подставили, — говорит Дмитрий.

— В данной ситуации Эрнест сам спровоцировал. Дмитрий Борисович очень добрый и хороший учитель, как нужно было его довести, — рассуждает Валерия.

— А, может, эти «дети» сначала научатся следить за собой? Я, как ученица этой школы, могу сказать, что это один из лучших учителей, с ним очень легко можно найти общий язык, поболтать, посмеяться. Я не знаю, что можно сделать такого, чтобы так его вывести. Мы Дмитрия Борисовича в обиду не дадим, — заявляет школьница Оля.

Однако восторг по поводу преподавательских способностей разделяют не все. Некоторые горожане осудили, как и защитников педагога, так и учителя, заявив, что таким преподавателям не место в школе. По их мнению, если учитель не умеет держать себя в руках и находить общий язык с трудными подростками, то ему стоит уйти из профессии.

— Это учитель?! Чему он научить может? Надеюсь, его после этого уволят. Тут не может быть оправданий. Был бы он на стройке и вопил подобное своему бригадиру, никто бы и слова не сказал. Учитель не имеет права так себя вести, — рассуждает Евгения.

Ее поддерживает в этом и комментатора и Елена.

— Учитель в любом случае не прав! Это неподобающее поведение! Есть другие методы воздействия на учеников, а не прямая угроза и имитация нападения, — говорит она.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Следователи Воркуты намерены выяснить обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям педагога.

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