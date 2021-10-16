«У нас нет слов»: в Коми в страшной аварии трагически погибла 28-летняя Дарья Г.

Фото из личного архива Дарьи Г.

Стала известна личность погибшей в страшной аварии на трассе Чебоксары - Сыктывкар. Ею оказалась 28-летняя Дарья Г.

Девушка вместе с мужем возвращалась с отдыха в Крыму, когда они разбились около деревни Визинги в Сысольском районе Коми. Выжить у Дарьи шансов практически не было: машина буквально превратилась в груду металла.

Последние несколько недель Дарья и ее муж Роман провели на побережье Черного моря. Туда они отправились на своей машине. Весь октябрь девушка делилась яркими фото с отпуска, где они запечатлены с мужем: пара выглядела счастливой и спокойной.

К сожалению, счастье молодых оборвалось в один миг. Роман выехал на встречку и не справился с управлением. Его машину занесло и он врезался в другую легковушку. В этой аварии погибла только Дарья, двое мужчин остались живы и были госпитализированы в больницу.

Близкие семьи говорят, что жизни Романа уже ничего не угрожает, однако мужчина находится в крайне подавленном состоянии. Узнав, что в ДТП он потерял жену, Роман захотел наложить на себя руки. Благо, он находится под наблюдением врачей, которые следят не только за физическим состоянием, но и эмоциональным.

Роман, узнав о смерти любимой жены, был в не себя

Смерть Дарья оказалась шоком для всей ее семьи. Они до сих пор не могут поверить, что жизнь девушки оборвалась так рано.

- Нашей Дашеньки больше нет. Боже, за что? Это открытый, добрый, святой человечек! У нас нет слов, никто не знает, где брать силы пережить горе, но ты в наших сердцах, милая, любимая, наша Дашенька старшая. Спи спокойно, малыш, - пишет Елена Г.

Сейчас следователи проводят проверку по факту трагедии. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины, приведшие к аварии.

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