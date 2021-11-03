«Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре: знакомимся с участницами из медицинского центра «Время»

«Комсомолка» расскажет читателям о «леди в белых халатах» медицинского центра «Время».

«Комсомолка-Коми» продолжает знакомить жителей региона с прекрасными участницами фотоконкурса «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре, в котором принимают участие невозможно очаровательные 14 сотрудниц пяти медицинских организаций столицы Коми. Сегодня «КП-Коми» расскажет читателям о «леди в белых халатах» медицинского центра «Время».

Надежда Доронина

Администратор медицинского центра «Время» Надежда Доронина в медучреждениях столицы Коми работает уже порядка десяти лет. И да, наша красавица не только добра, умна и бесконечно красива, леди в белом уже 11 лет счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает троих прекрасных деток.

Надежда Доронина.

За годы работы участница конкурса зарекомендовала себя ответственным и грамотным специалистом.

Надежда Доронина.

— Приятно слышать, когда пациенты благодарят за отзывчивость, дарят цветы и подарки, говорят добрые слова, — делится Надежда. — И мы всем коллективом отвечаем им взаимностью и качественной работой.

Держим кулачки за нашу участницу! Отдать свой голос за Надежду вы можете ТУТ.

Юлия Макарова

Юлия Макарова, главный врач и врач-офтальмолог медицинского центра «Время», работает в отрасли здравоохранения семь лет. Обучалась в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. За годы работы показала себя внимательным и грамотным специалистом.

Юлия Макарова.

— Я всегда мечтала стать доктором, с самого детства, — вспоминает Юлия. — И когда пришло время выбирать своё будущее, я ни секунды не сомневалась, куда пойти учиться.

Юлия Макарова.

Пациенты отзываются о Юлии исключительно положительно, отмечают, что наша участница очень приятный в общении и улыбчивый доктор. Главная радость красавицы — дочь школьница, которая, к удовольствию и счастью Юлии, хочет пойти по стопам мамы.

Пусть радость мамы заставляет ее улыбаться чаще и чаще! Проголосовать за «леди в белом» можно прямо ЗДЕСЬ.

Виктория Чегесова

Виктория Чегесова является старшим фельдшером, а также руководителем подразделения медицинского центр «Время». Наша участница обучалась в Сыктывкарском медицинском колледже им. И. П. Морозова. При этом, имея небольшой стаж работы (сейчас — пять лет), очень быстро стала руководителем. И это неспроста.

Виктория Чегесова.

— Моя бабушка была фармацевтом, поэтому я с самого детства чувствовала себя очень близкой медицине и хотела связать свое будущее с профессией медработника, — рассказывает Виктория.

Виктория Чегесова.

Леди в белом обладает отличными организаторскими способностями, умеет оперативно решать проблемы с максимальной эффективностью. Девушка считает, что любимой работе надо отдаваться полностью, Виктория очень любит своих пациентов и бесконечно радуется, когда они отвечают ей взаимностью.

Желаем удачи красавице! Проголосовать за Викторию можно ЗДЕСЬ.

Каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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