«Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре: знакомимся с участницами из лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК»

«Комсомолка» расскажет читателям о «леди в белых халатах» лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК».

«Комсомолка-Коми» продолжает знакомить жителей региона с прекрасными героинями фотоконкурса «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре, в котором принимают участие невозможно очаровательные 14 сотрудниц пяти медицинских организаций столицы Коми. Сегодня «КП-Коми» расскажет читателям о «леди в белых халатах» из лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК».

Гульмира Абдуллаева, старший фельдшер ЛПО

Старший фельдшер лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК» Гульмира Абдуллаева всегда ходит на работу с удовольствием.

Гульмира Абдуллаева.

— Я искренне люблю своё дело. Там меня всегда ждёт дружный коллектив и клиенты, которым так нужна помощь, — рассказывает наша участница. — Когда слышу слова благодарности, ещё раз убеждаюсь: я на верном пути.

Фельдшерскую работу Гульмира считает своим призванием, а важность и нужность профессии в период пандемии — неоценимым вкладом в здоровое будущее жителей Республики Коми.

Гульмира Абдуллаева.

Не раз Гульмира оказывала медицинскую помощь и вне медицинского учреждения, и до сих пор помнит искренние слова благодарности спасённых людей. Коллеги отзываются о Гульмире как об ответственном, высокопрофессиональном и улыбчивом сотруднике, ценят за улыбчивость и неиссякаемое жизнелюбие.

Поддерживаем Гульмиру во всех начинаниях! Оставить свой голос за знойную брюнетку можно ТУТ.

Светлана Бердимуратова, старшая медсестра санатория-профилактория ЛПО

Светлана Бердимуратова работает в санатории-профилактории лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК» старшей медсестрой.

Светлана Бердимуратова.

– Ещё в детстве я мечтала о профессии медработника, хотела стать детским хирургом, – вспоминает Светлана. – Судьба распорядилась иначе, о чем я ничуть не жалею. В работе старшей медсестры меня вдохновляет не только результат, но увлекает сам процесс.

Светлана Бердимуратова.

Стаж работы в отрасли нашей леди – 16 лет. Коллеги говорят о нашей участнице исключительно тёплые и добрые слова: «Светлана Владимировна – строгий, но очень отзывчивый, душевный человек. Очаровывает всех своим умением устанавливать контакт с пациентами, понимать и чувствовать их потребности, сопереживать и быть терпеливой!».

Желаем удачи Светлане в этом конкурсе, проголосовать за яркую блондинку можно ЗДЕСЬ.

Ирина Римских, медицинская сестра перевязочной поликлиники ЛПО

Медицинская сестра перевязочной поликлиники лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК» Ирина Римских потребность лечить людей ощутила ещё в детстве, когда играла в доктора с куклами, плюшевыми зайками и мишками.

Ирина Римских.

— Сейчас, погружаясь в работу всё глубже, убеждаюсь в том, что средний медперсонал — это важнейшая часть коллектива, которая позволяет команде действовать как единый организм, — уверена наша героиня.

Сегодня медицинская сестра выполняет манипуляции, связанные с использованием высокотехнологичного оборудования, постоянно повышает свою квалификацию. Но главным, считает леди в белом, как и прежде, остаются качества личности: ответственность, любовь к людям, терпеливое, доброе и чуткое отношение к пациентам. А также желание постоянного самосовершенствования.

Ирина Римских.

— Я полностью с этим согласна и прилагаю все усилия, чтобы гордо нести звание медицинского работника, — говорит Ирина.

И мы гордимся тем, что нас окружают такие ответственные медики. Отдать «сердечко» за красивую брюнетку можно ТУТ.

Каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре: знакомимся с участницами из медицинского центра «Время»

Отдай свой голос за самую волнующую и нежную! (подробности)